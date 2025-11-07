COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Política

Consulta popular y referéndum Ecuador 2025: causas justificables para no votar el 16 de noviembre

¿Qué pasa si no participas en la consulta popular y referéndum Ecuador 2025? Conoce las multas y los casos especiales que te eximen de votar.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Consulta popular y referéndum Ecuador 2025 causas justificables para no votar el 16 de noviembre
Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que la multa por no votar equivale al 10% del salario básico unificado. Es decir, $47. Foto: Consejo Nacional Electoral del Ecuador.
Consulta popular y referéndum Ecuador 2025 causas justificables para no votar el 16 de noviembre
Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que la multa por no votar equivale al 10% del salario básico unificado. Es decir, $47. Foto: Consejo Nacional Electoral del Ecuador.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El próximo domingo 16 de noviembre de 2025, más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a votar en la consulta popular y referéndum en Ecuador y en el exterior. El sufragio es obligatorio, pero el Código de la Democracia permite seis causales para justificar la inasistencia y evitar multas.

El artículo 292 del Código establece que quienes presenten justificaciones al Consejo Nacional Electoral (CNE) no recibirán sanciones económicas. Entre las causas destacan impedimento legal, problemas de salud y calamidad doméstica grave.

Estas son las justificaciones legales y personales para no votar

Causa justificable Descripción ¿Cómo justificar?
Mandato legal Orden judicial o legal que impide votar durante la jornada electoral. Presentar disposición judicial o legal.
Motivos de salud o impedimento físico Incapacidad temporal o permanente que impide acudir a las urnas. Certificado médico emitido y validado por el Sistema Nacional de Salud (público o privado).
Calamidad doméstica grave Fallecimiento u otra calamidad familiar grave ocurrida hasta ocho días antes o el mismo día de las elecciones. Documentación que compruebe la calamidad.
Estar fuera del país Ciudadanos que se encuentren en el extranjero o llegan el día de las elecciones. Documentos oficiales que acrediten la salida o llegada, como pasaporte o boleto de viaje.
Actividades vinculadas al evento electoral Personas que desempeñan funciones dentro del proceso electoral. Acreditación que demuestre participación en el proceso electoral.
Voto facultativo Militantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, jóvenes de 16 y 17 años y personas mayores de 65 años para quienes votar es voluntario. No están obligados a votar, pero pueden justificar la inasistencia.

Las personas que no puedan acudir a votar deben entregar los documentos que justifiquen su ausencia en la oficina desconcentrada del Consejo Nacional Electoral (CNE) correspondiente a su circunscripción.

Consulta popular y referéndum Ecuador 2025: sanciones económicas

Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que la multa por no votar equivale al 10% del salario básico unificado. Es decir, $47.

No conformar la junta receptora implica sanciones desde $70,50. Abandonar sin justificación una junta puede implicar multas de hasta $4.700 y suspensión de derechos electorales hasta seis meses.

CNE mantendrá prohibición de uso de celulares en las votaciones de la consulta popular

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador regresa a sus raíces futbolísticas con una camiseta conmemorativa de color negro y se usaría en amistosos

Consulta popular y referéndum Ecuador 2025: causas justificables para no votar el 16 de noviembre

Ataque armado en un billar, del norte de Machala, dejó al menos seis fallecidos

El CNE despliega mecanismos de votación inclusiva para la consulta popular y referéndum 2025

La Corporación Financiera Nacional (CFN) y el Banco Interamericano de Desarrollo buscan fomentar el transporte eléctrico en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador regresa a sus raíces futbolísticas con una camiseta conmemorativa de color negro y se usaría en amistosos

Consulta popular y referéndum Ecuador 2025: causas justificables para no votar el 16 de noviembre

Ataque armado en un billar, del norte de Machala, dejó al menos seis fallecidos

El CNE despliega mecanismos de votación inclusiva para la consulta popular y referéndum 2025

La Corporación Financiera Nacional (CFN) y el Banco Interamericano de Desarrollo buscan fomentar el transporte eléctrico en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador regresa a sus raíces futbolísticas con una camiseta conmemorativa de color negro y se usaría en amistosos

Ataque armado en un billar, del norte de Machala, dejó al menos seis fallecidos

El CNE despliega mecanismos de votación inclusiva para la consulta popular y referéndum 2025

La Corporación Financiera Nacional (CFN) y el Banco Interamericano de Desarrollo buscan fomentar el transporte eléctrico en Ecuador

Intermitencias en el sistema de la ANT: ¿Qué trámites no funcionan en la ATM de Guayaquil?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO