Consulta popular y referéndum Ecuador 2025: causas justificables para no votar el 16 de noviembre

El próximo domingo 16 de noviembre de 2025, más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a votar en la consulta popular y referéndum en Ecuador y en el exterior. El sufragio es obligatorio, pero el Código de la Democracia permite seis causales para justificar la inasistencia y evitar multas.
El artículo 292 del Código establece que quienes presenten justificaciones al Consejo Nacional Electoral (CNE) no recibirán sanciones económicas. Entre las causas destacan impedimento legal, problemas de salud y calamidad doméstica grave.
Estas son las justificaciones legales y personales para no votar
|Causa justificable
|Descripción
|¿Cómo justificar?
|Mandato legal
|Orden judicial o legal que impide votar durante la jornada electoral.
|Presentar disposición judicial o legal.
|Motivos de salud o impedimento físico
|Incapacidad temporal o permanente que impide acudir a las urnas.
|Certificado médico emitido y validado por el Sistema Nacional de Salud (público o privado).
|Calamidad doméstica grave
|Fallecimiento u otra calamidad familiar grave ocurrida hasta ocho días antes o el mismo día de las elecciones.
|Documentación que compruebe la calamidad.
|Estar fuera del país
|Ciudadanos que se encuentren en el extranjero o llegan el día de las elecciones.
|Documentos oficiales que acrediten la salida o llegada, como pasaporte o boleto de viaje.
|Actividades vinculadas al evento electoral
|Personas que desempeñan funciones dentro del proceso electoral.
|Acreditación que demuestre participación en el proceso electoral.
|Voto facultativo
|Militantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, jóvenes de 16 y 17 años y personas mayores de 65 años para quienes votar es voluntario.
|No están obligados a votar, pero pueden justificar la inasistencia.
Las personas que no puedan acudir a votar deben entregar los documentos que justifiquen su ausencia en la oficina desconcentrada del Consejo Nacional Electoral (CNE) correspondiente a su circunscripción.
Consulta popular y referéndum Ecuador 2025: sanciones económicas
Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que la multa por no votar equivale al 10% del salario básico unificado. Es decir, $47.
No conformar la junta receptora implica sanciones desde $70,50. Abandonar sin justificación una junta puede implicar multas de hasta $4.700 y suspensión de derechos electorales hasta seis meses.
