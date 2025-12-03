Contraloría detecta nuevas irregularidades en contrato de Progen para termoeléctrica Catamayo

El contralor general del Estado, Mauricio Torres, dijo este miércoles 3 de diciembre durante una entrevista con Teleamazonas que la Contraloría detectó graves irregularidades en el contrato suscrito por la Empresa Eléctrica Regional del Sur (Eerssa) con Progen Industries LLC para repotenciar la central termoeléctrica Catamayo, en la provincia de Loja.

“Estamos con otro caso de Progen. En la provincia de Loja, cantón Catamayo, ya se comunicaron los resultados provisionales; es también por compra de generadores. Posiblemente pase lo mismo que en los casos anteriores”, declaró Torres.

Añadió que el informe preliminar determina responsabilidades administrativas, civiles y la existencia de indicios de responsabilidad penal.

Antecedentes previos

El contrato, firmado el 26 de julio de 2024 por USD 20,1 millones, obligaba a Progen a instalar en máximo 180 días equipos para generar 15 megavatios adicionales. Sin embargo, pese a que la estatal pagó el 70 % del anticipo, la empresa no cumplió los plazos establecidos ni las especificaciones técnicas exigidas.

Este es el tercer examen especial que la Contraloría realiza a contratos de Progen adjudicados durante la emergencia energética declarada en 2024 por la severa sequía y los apagones nacionales.

Los dos casos anteriores, adjudicados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), ya fueron cerrados con la declaratoria de un perjuicio económico de USD 100 millones:

Central Quevedo: USD 49,7 millones por 50 MW que nunca se instalaron (20 generadores).

Central El Salitral: USD 99,4 millones por 100 MW igualmente incumplidos (29 motores).

En ambos proyectos Progen recibió anticipos millonarios y prometió entrega en tres meses, pero no colocó equipos.

Monto total del riesgo

Torres precisó que “la Contraloría ya emitió responsabilidades administrativas, civiles y también indicios de penal. En el caso penal ya está la Fiscalía encargada”. Los resultados preliminares del caso Catamayo fueron notificados esta semana a las partes involucradas, quienes ahora cuentan con plazo legal para presentar sus descargos.

El informe definitivo sobre Catamayo se prevé aprobar en enero de 2026, misma fecha en que la Contraloría cerrará el ciclo completo de auditorías a los tres contratos de emergencia firmados con Progen Industries LLC.

Los tres proyectos suman USD 169,2 millones y comparten el mismo patrón: adjudicación directa bajo régimen de emergencia, retrasos injustificados, pago de anticipos del 70 % o más y nula o mínima entrega de potencia eléctrica al sistema nacional.

La Contraloría mantiene activos los procesos de responsabilidad hasta la emisión de los informes finales y eventuales glosas o remisión a la Fiscalía General del Estado.