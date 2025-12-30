Contribuyentes deberán enviar comprobantes electrónicos al SRI en tiempo real desde enero de 2026

A partir del 1 de enero de 2026, los contribuyentes de todo el país deberán implementar la transmisión inmediata de facturas, comprobantes de venta, documentos de retención y complementarios al Servicio de Rentas Internas (SRI), según anunció la institución este martes 30 de diciembre de 2025. La disposición, que sustituye los plazos de envío diferido que existían previamente, tiene como propósito fundamental la modernización del sistema tributario ecuatoriano y la obtención de datos más oportunos sobre la actividad económica nacional.

Esta medida se fundamenta en la Resolución 14 del 30 de junio de 2025, reformada por la Resolución 17 del 30 de julio del mismo año. La disposición implica que la información de las transacciones comerciales de bienes y servicios será recibida por el SRI en tiempo real.

Objetivos de la disposición y reducción de inconsistencias

La implementación de la modalidad de transmisión inmediata se basa en que la institución contará con mayor información más oportuna sobre las operaciones comerciales y reducirá las inconsistencias que suelen presentarse en las declaraciones tributarias de los contribuyentes. Al recibir los datos de manera instantánea, el organismo tributario busca un seguimiento más eficiente de las operaciones comerciales.

El SRI comunicó que esta alineación con estándares de administración tributaria digital también brinda mayor seguridad tanto a los contribuyentes como a los consumidores.

Implicaciones prácticas

La nueva obligación genera la necesidad de ajustes técnicos en los sistemas de facturación utilizados por empresas y personas naturales, especialmente en aquellos negocios que aún emplean esquemas de transmisión diferida. Los contribuyentes están obligados a verificar que sus plataformas tecnológicas cumplan con todos los requisitos técnicos establecidos por la autoridad.

Esta medida se suma a otros cambios de control y digitalización aplicados en el país durante los últimos años.

Recomendaciones del SRI y Canales de Soporte

El SRI hizo un llamado a los contribuyentes para que realicen pruebas y validaciones anticipadas de sus sistemas de facturación electrónica.

Para solventar cualquier duda o consulta técnica y operativa, la entidad tributaria mantiene habilitados sus canales de atención tanto de forma presencial como telefónica. Este soporte busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones y apoyar a los contribuyentes en la adecuación de sus procesos informáticos a la normativa vigente, según se informó.