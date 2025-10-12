COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Sociedad

Convoca a marcha pacífica: La Conaie alerta de «infiltraciones y falsos positivos» en el día 21 de paro nacional

La Conaie hizo un llamado a la comunidad internacional ante la supuesta represión del Gobierno de Ecuador en el día 21 del paro nacional.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Foto de archivo que muestra un plantón registrado el pasado 2 de octubre, en los exteriores del Ministerio de Defensa en Quito.
Foto de archivo que muestra un plantón registrado el pasado 2 de octubre, en los exteriores del Ministerio de Defensa en Quito.
Foto de archivo que muestra un plantón registrado el pasado 2 de octubre, en los exteriores del Ministerio de Defensa en Quito.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

gabyyaneza@gmail.com

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) convocó a «una marcha pacífica y ciudadana» para este domingo, 12 de octubre de 2025, en el marco del día 21 del paro nacional. Así como para conmemorar el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad.

A través de un comunicado publicado en X, la agrupación también denunció que el Gobierno «ha militarizado y sitiado la ciudad de Quito con más 7.000 efectivos, ha bloqueado el transporte público, realiza movimientos tácticos de guerra e instala el discurso del enemigo interno contra los pueblos, nacionalidades y sectores sociales».

La Conaie pide a la ciudadanía que se movilice

En su texto, la Conaie convocó a «los pueblos y nacionalidades, comunidades, barrios, sectores sociales, estudiantes y ciudadanía en general a movilizarse este 12 de octubre, fecha histórica de resistencia, memoria y dignidad».

Además, detalló que «como cada año, saldremos a las calles en Quito y en todo el país en una marcha pacífica y ciudadana, en el marco del paro nacional y de la unidad del campo y la ciudad, contra el modelo neoliberal, el paquetazo económico, el aumento del costo de los combustibles, el autoritarismo y la crisis social y económica que golpea a las familias ecuatorianas, frente a la ausencia total de respuestas del Gobierno nacional».

18 Organizaciones sociales anuncian movilizaciones en Quito y Guayaquil para este 12 de octubre

También recordó que demandan la derogatoria del Decreto 126 que eliminó el subsidio del diésel, libertad de los detenidos y justicia para heridos y fallecidos.

Acusan al Gobierno de represión

La Conaie también acusó al Gobierno de Daniel Noboa de usar «tácticas de guerra contra el pueblo, vulnerando derechos y profundizando la confrontación».

«Alertamos sobre la presencia de infiltrados, acciones de falsa bandera y falsos positivos, utilizados por el Gobierno, la Policía y las Fuerzas Armadas para generar caos y justificar el uso desproporcionado de la fuerza, como ha sucedido en Cañar, Imbabura, San Miguel del Común y Cayambe», expresó la agrupación.

Además, hizo un llamado a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos ante «las posibles acciones de represión, infiltración, falsos positivos y tácticas de guerra en contra de los pueblos, nacionalidades, movimientos sociales y la población civil que se moviliza».

Otras manifestaciones

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Unión Nacional de Educadores (UNE), Frente Popular (FP) y otras 15 agrupaciones anunciaron una jornada de movilización para hoy. Las acciones se realizarán en Quito y Guayaquil.

La concentración principal en Quito está prevista a las 10h00 en el sector de Villaflora, desde allí los manifestantes avanzarán hacia el Parque El Arbolito. Mientras que, en Guayaquil, la cita será a las 10h30 en la avenida 9 de Octubre y Santa Elena. El lema de esta jornada es “Por la vida y la resistencia”.

Paro nacional cumple 21 días

El paro nacional convocado por la Conaie cumple hoy 21 días (tres semanas) sin señales de un acuerdo cercano con el Gobierno Nacional.

Durante este tiempo, las manifestaciones se han concentrado en provincias de la Sierra, como Imbabura, que es el epicentro del paro. Mientras que la Costa y Amazonía no hay mayores reportes de protestas.

De hecho, hoy finaliza el feriado nacional de cuatro días decretado por el presidente Noboa por la Independencia de Guayaquil.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Convoca a marcha pacífica: La Conaie alerta de «infiltraciones y falsos positivos» en el día 21 de paro nacional

Helicóptero cae en picada sobre playa de California durante festival, varias personas hospitalizadas

¡Todo se definirá en el Jocay! Juventud Italiana empata en Milagro y mantiene vivo el sueño del ascenso

Una mujer es detenida por el presunto asesinato de sus gemelos recién nacidos en España

Joe Biden comienza cinco semanas de radioterapia y tratamiento hormonal para combatir su cáncer de próstata

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Convoca a marcha pacífica: La Conaie alerta de «infiltraciones y falsos positivos» en el día 21 de paro nacional

Helicóptero cae en picada sobre playa de California durante festival, varias personas hospitalizadas

¡Todo se definirá en el Jocay! Juventud Italiana empata en Milagro y mantiene vivo el sueño del ascenso

Una mujer es detenida por el presunto asesinato de sus gemelos recién nacidos en España

Joe Biden comienza cinco semanas de radioterapia y tratamiento hormonal para combatir su cáncer de próstata

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Helicóptero cae en picada sobre playa de California durante festival, varias personas hospitalizadas

¡Todo se definirá en el Jocay! Juventud Italiana empata en Milagro y mantiene vivo el sueño del ascenso

Una mujer es detenida por el presunto asesinato de sus gemelos recién nacidos en España

Joe Biden comienza cinco semanas de radioterapia y tratamiento hormonal para combatir su cáncer de próstata

La ecuatoriana Samantha Quenedit está entre las diez más votadas del Miss Grand International

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO