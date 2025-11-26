Cooperación en seguridad Ecuador Italia avanza con nuevos acuerdos entre Daniel Noboa y Giovanni Melillo

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mantuvo un encuentro estratégico con Giovanni Melillo, Procurador Nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia, durante la mañana de este 26 de noviembre de 2025 en el Palacio de Carondelet.

La Presidencia detalló que el objetivo central consistió en “fortalecer la cooperación en seguridad en la lucha contra el crimen organizado transnacional y lavado de activos” mediante acuerdos de alto impacto para las instituciones ecuatorianas.

Cooperación en seguridad Ecuador Italia

Dos horas de diálogo permitieron consolidar acciones prioritarias. Noboa obtuvo aval para ejecutar un programa conjunto de formación para fiscales y policías, además de asistencia técnica para robustecer el sistema nacional de protección de testigos.

La comitiva italiana también ofreció ampliar el intercambio de experiencia, especialmente en mecanismos utilizados para enfrentar organizaciones como la mafia y los grupos criminales que operan en Europa.

Italia comparte experiencia

Ecuador mantiene una creciente presión del narcotráfico debido a sus conexiones con mafias europeas, por lo que la participación de Italia genera una oportunidad estratégica. Noboa aprovechó la visita para impulsar también conversaciones orientadas a acuerdos comerciales y de inversión, que se anunciarán en los próximos días.

Según fuentes cercanas al Ejecutivo, el Gobierno busca apoyo internacional para consolidar un modelo más sólido de inteligencia criminal y judicial.

El encuentro marcó la segunda reunión entre Noboa y Melillo en apenas cuatro meses. Durante su cita anterior, en Italia, se planteó crear un programa de formación en conjunto para fiscales, policías y funcionarios vinculados al combate del narcoterrorismo.

Ambos funcionarios coincidieron en reforzar la cooperación en el contexto del conflicto armado interno, declarado a inicios del actual Gobierno para enfrentar a las estructuras delictivas.

Melillo: el fiscal antimafia con trayectoria en la lucha contra la Camorra

Giovanni Melillo ejerce como fiscal nacional antimafia y antiterrorismo de Italia desde 2022. Acumula décadas de experiencia y dirigió la Fiscalía más grande del país, con sede en Nápoles.

En esa ciudad lideró acciones decisivas contra la Camorra, una de las organizaciones delictivas más poderosas del sur de Italia.

Su presencia en Quito se interpreta como un respaldo directo a la estrategia de seguridad del Gobierno de Ecuador. Daniel Noboa considera que la participación del magistrado italiano abre una oportunidad para consolidar acciones más agresivas contra el crimen organizado transnacional.

La cooperación bilateral avanzará mediante nuevas rondas técnicas, enfocadas en intercambios, capacitaciones y seguimiento de investigaciones complejas.