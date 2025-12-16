Copa Airlines extiende la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas, Venezuela

Copa Airlines anunció este martes, 16 de diciembre de 2025, la extensión de la suspensión temporal de sus operaciones desde y hacia Caracas (Venezuela) hasta el jueves 15 de enero de 2026.

La razón: la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía no se encuentra operativa, incluyendo su sistema de aterrizaje por instrumentos.

La aerolínea panameña indicó que se estima la reapertura plena de estas instalaciones para esa fecha, lamentando las molestias causadas a sus pasajeros.

Suspensión de los vuelos a Venezuela

La suspensión inicial se anunció a principios de diciembre, con extensiones previas hasta el 18 de este mismo mes. La decisión se basa en criterios de seguridad operacional mientras se resuelven las condiciones en el aeropuerto principal de Venezuela.

Esta extensión afecta a una de las principales conexiones aéreas entre Panamá y Venezuela, en un periodo de alta movilidad por festividades.

En su comunicado, Copa reiteró “su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus pasajeros y tripulaciones“. Además, pidió a los pasajeros afectados mantenerse atentos a sus informes.

Alternativas para pasajeros afectados

Ante la alta demanda de viajes en temporada decembrina, Copa Airlines incrementó la frecuencia de vuelos entre Panamá y Cúcuta (Colombia), ciudad fronteriza con el estado Táchira en Venezuela. Esta medida busca facilitar el desplazamiento de pasajeros que necesitan conectar con territorio venezolano.

Además, los viajeros con boletos programados hasta la fecha de suspensión pueden optar por cambio de fecha u origen/destino en la misma región sin cargos, mantener el valor como crédito futuro o solicitar reembolso a través de www.copa.com.

Adicionalmente, como parte de la evaluación de alternativas operativas, una aeronave de carga de Copa Airlines realiza hoy un vuelo de prueba al Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, Venezuela, donde Copa no ha tenido vuelos regulares desde julio de 2024.

Esta acción forma parte de la evaluación para posibles alternativas a las operaciones en Caracas.

Sobre Copa Airlines

Copa Airlines, aerolínea bandera de Panamá, fue fundada en 1947 como Compañía Panameña de Aviación. Inició operaciones domésticas con aviones Douglas C-47 y se expandió internacionalmente en los años 60.

En 1998, Continental Airlines invirtió, fortaleciendo su crecimiento. Miembro de Star Alliance desde 2012, opera desde su hub principal en el Aeropuerto Internacional de Tocumen (Panamá), conocido como “Hub de las Américas”.

En diciembre de 2025, cuenta con una flota moderna de aproximadamente 115 aviones Boeing 737 (incluyendo 737 NG y MAX), sirviendo 88 destinos en 32 países de América y el Caribe, con más de 375 vuelos diarios.