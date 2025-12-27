Copropietaria de Miss Universo, Anne Jakrajutatip, enfrenta congelamiento de cuentas y orden de arresto por fraude en Tailandia

La copropietaria de Miss Universo, Anne Jakrajutatip, enfrenta uno de los momentos más complejos de su trayectoria empresarial. Las autoridades de Tailandia ordenaron el congelamiento de sus cuentas bancarias y activos, medida que profundiza las acusaciones por fraude financiero.

La decisión surgió tras una solicitud formal de la Comisión de Bolsa de Valores de Tailandia (CBVT). El organismo actuó luego de que la empresaria no compareció al cierre de su juicio, situación que derivó en una orden de arresto en su contra.

Copropietaria de Miss Universo bajo la lupa judicial

Aunque el Tribunal aún no emitió un fallo definitivo, la CBVT sí tomó una postura pública. La entidad calificó a la creadora de JKN Global Group como una persona “no apta y poco confiable para los negocios”, advertencia que agrava su panorama legal y financiero.

Tras la sanción, Anne Jakrajutatip quedó imposibilitada de ejercer cargos en empresas públicas y tampoco podrá salir de Tailandia. La restricción limita cualquier operación corporativa y aumenta la presión sobre su entorno empresarial.

La incertidumbre también rodea su paradero actual, ya que las autoridades no han confirmado su ubicación. El caso mantiene en alerta a inversionistas y actores del sector del entretenimiento a nivel internacional.

Impacto del escándalo en Miss Universo

La empresaria adquirió Miss Universo en octubre de 2022 por 20 millones de dólares, operación que marcó su ingreso definitivo al negocio global del entretenimiento. La compra la posicionó como una figura clave dentro del certamen internacional.

Sin embargo, en enero de 2024, Anne Jakrajutatip vendió el 50% de las acciones al empresario mexicano Raúl Rocha. El socio también enfrenta acusaciones judiciales en México, hecho que incrementa el impacto reputacional del escándalo.

El avance del proceso judicial genera dudas sobre el futuro administrativo y financiero de Miss Universo, uno de los concursos más influyentes del mundo.

¿De qué se acusa a Anne Jakrajutatip?

Las acusaciones se remontan a 2023, cuando el cirujano plástico Raweewat Maschamadol presentó una denuncia formal. El demandante señaló fraude, ocultamiento de información y mentiras durante negociaciones de inversión en JKN Global Group.

De acuerdo con el expediente, Anne Jakrajutatip impulsó la compra de bonos por 30 millones de baht tailandeses, equivalentes a 880 mil dólares, mientras ocultaba la situación financiera real de su empresa.

El caso sostiene que la inversión se concretó bajo información maquillada, lo que derivó en un perjuicio económico para el denunciante.

La declaración clave del tribunal

Un documento judicial emitido en noviembre pasado recoge un señalamiento contundente que refuerza las acusaciones. “La acusada lo invitó a invertir sabiendo de su incapacidad para devolver el dinero en el tiempo acordado”.

Esta declaración fortalece la tesis de engaño financiero, mientras las autoridades continúan con el proceso que podría redefinir el futuro empresarial de la copropietaria de Miss Universo.