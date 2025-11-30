¿El correísmo llegará fortalecido a las elecciones seccionales del 2027?

Las tensiones dentro del correísmo crecieron después de la victoria del NO en el referéndum y la consulta popular. En ese contexto, surgieron fricciones entre Rafael Correa y autoridades locales como Pabel Muñoz, Aquiles Álvarez y Marcela Aguiñaga, lo que provocó un intenso debate interno sobre la cohesión del movimiento.

El punto más crítico apareció cuando Aguiñaga y Álvarez difundieron un video junto a Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi. Correa cuestionó ese acercamiento y recordó que Tibán mantuvo críticas directas hacia su administración, lo que generó incomodidad entre los militantes del movimiento.

El correísmo responde a las fricciones internas

Según Juan Andrés González, coordinador y jefe de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) en la Asamblea Nacional, este escenario forma parte de una “posibilidad democrática” para expresar criterios dentro del movimiento. Además, sostuvo que Correa mantiene una línea firme para enfrentar las falencias del Gobierno.

Sobre el encuentro con Tibán, González explicó que el pronunciamiento del expresidente constituye un “llamado de atención a la militancia”, para evitar acercamientos con voces que, en su momento, dirigieron ataques a los líderes de la organización. “Respetar a nuestra militancia tiene líneas rojas. Generar camaradería es una falta de respeto a la Revolución Ciudadana”, afirmó.

¿Crisis o fortalecimiento rumbo a las elecciones seccionales 2027?

A pesar del panorama político, González aseguró que la Revolución Ciudadana llegará “fortalecida” a las elecciones seccionales del 2027. Según dijo, las recientes críticas permiten afinar posiciones internas y consolidar el proyecto político frente al Gobierno.

Descartó cualquier división y señaló que las “supuestas fricciones” generan debate y fortalecen la discusión interna. “¿Un movimiento dividido? No. Un movimiento con puertas abiertas, democrático, donde las opiniones funcionan”, sostuvo.

Ruptura total del diálogo con el oficialismo

Mientras el movimiento busca reordenarse, el intento del Gobierno por abrir un diálogo con otras fuerzas políticas terminó en confrontación. La legisladora de ADN, Valentina Centeno, acusó al correísmo de oponerse a reformas clave del COIP, como un régimen penal especial para el crimen organizado y medidas más estrictas sobre prisión preventiva.

González rechazó esas declaraciones, afirmó que nunca existió una reunión formal y acusó a Centeno de “mentir”. Además, adelantó que la bancada mantendrá una postura de transparencia en los procesos de fiscalización sobre presuntas irregularidades del Gobierno. “No nos reunimos, no se generó el diálogo y siguen haciendo lo que les da la gana”, comentó.

Convención nacional en medio de presión política

La Revolución Ciudadana se prepara para su convención nacional en los próximos meses. Este evento llega en medio de cuestionamientos sobre supuestas fracturas internas, aunque la dirigencia insiste en que existe cohesión y un proyecto político sólido.

El movimiento apuesta por un discurso de resistencia frente al Gobierno y por mantener posiciones claras en la Asamblea. Según González, el correísmo no enfrenta una crisis, sino una etapa de recomposición interna y fortalecimiento territorial. (07)