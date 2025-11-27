Corte Constitucional ordena reintegro inmediato de Mónica Palacios a la Asamblea Nacional

La asambleísta por la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, anunció el miércoles 26 de noviembre su reintegro inmediato a la Asamblea Nacional, después de que la Corte Constitucional declarara con lugar la acción de protección que presentó contra la sanción de 90 días sin remuneración impuesta por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

La sentencia, emitida el mismo 26 de noviembre de 2025, reconoce la vulneración de derechos constitucionales de Mónica Palacios. Asimismo, ordena rectificar los procedimientos disciplinarios aplicados a asambleístas pertenecientes a grupos vulnerables, particularmente mujeres en período de lactancia.

Antecedentes de la sanción

El 25 de septiembre de 2025, el CAL sancionó a Mónica Palacios con la suspensión de 90 días y la pérdida de sueldo tras una denuncia presentada por la entonces asambleísta de ADN y actual ministra de Gobierno, Nataly Morillo. La queja tuvo origen en la sesión de la Comisión de Biodiversidad realizada en agosto de 2025, cuando Palacios exhibió capturas de pantalla y videos para sustentar una denuncia de presunto tráfico de influencias que involucraba al presidente Daniel Noboa y a la primera dama, Lavinia Valbonesi, con la empresa minera canadiense Dundee Precious Metals (hoy DPM Metals Inc.).

Durante la comisión, Mónica Palacios afirmó: “Estos son los reels borrados donde admite haber recibido dinero de Dundee Precious Metals”. Esto, en referencia a donaciones que la empresa habría realizado a la fundación ANA, liderada por Valbonesi. Es decir, meses antes de que el Ministerio del Ambiente otorgara la licencia ambiental al proyecto minero Loma Larga, ubicado en Quimsacocha, provincia del Azuay. El proyecto Loma Larga finalmente no avanzó debido a la oposición ciudadana. También de organizaciones ambientales que alertaron sobre riesgos de contaminación de fuentes de agua.

Acción de protección y fallo

Mónica Palacios, quien dio a luz días antes de la sanción, argumentó que la medida vulneraba derechos constitucionales de mujeres lactantes. Al dejarla sin ingresos económicos en una etapa de especial protección. La legisladora fue representada por el abogado Caupolicán Ochoa, conocido por haber defendido al expresidente Rafael Correa en el caso Balda.

Mediante un video difundido en redes sociales, Ochoa explicó que la Corte Constitucional aceptó los argumentos de vulneración del debido proceso y de los derechos de grupos vulnerables. Sin embargo, en su cuenta de X, Palacios escribió: “Este fallo ordena mi reintegro inmediato y que se rectifiquen los procedimientos disciplinarios contra asambleístas de grupos vulnerables”. En otro mensaje agregó: “Soy una mujer lactante. La Corte Constitucional establece que no se puede dejar sin sueldo a una mujer lactante”.

La justicia constitucional declaró la vulneración de mis derechos en la sanción de 90 días impuesta por el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional. Este fallo ordena mi reintegro inmediato y que se rectifiquen los procedimientos disciplinarios en contra de… pic.twitter.com/t37Bg0QKhF — Mónica Palacios (@MoniPalaciosZ) November 26, 2025

Reacciones y contexto

Hasta el cierre de esta nota, ni la Presidencia de la Asamblea Nacional ni el CAL se han pronunciado oficialmente sobre la ejecución inmediata del fallo constitucional. El reintegro de Palacios incrementa a 49 el número de asambleístas de la bancada de Revolución Ciudadana con voz y voto en el pleno.