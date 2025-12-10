Corte Constitucional reactiva caso contra el expresidente Jamil Mahuad y exige nuevo informe a la CNJ

A raíz de una acción extraordinaria de protección, la Corte Constitucional decidió reabrir el caso por peculado contra el expresidente Jamil Mahuad.

El juez Richard Ortiz admitió el recurso y ordenó que la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia presente un informe de descargo actualizado.

Reinicio del proceso judicial

Ortiz dispuso notificar a los procuradores judiciales del exmandatario, a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría General del Estado.

Al mismo tiempo, los abogados de Jamil Mahuad solicitaron una audiencia pública para que su defendido exponga sus argumentos. Esa decisión reanuda un proceso penal que parecía cerrado.

Jamil Mahuad ante la Corte Constitucional

Este giro judicial revive un caso iniciado tras el feriado bancario de 1999, cuando Jamil Mahuad enfrentó acusaciones por peculado. En 2006 la segunda Sala de lo Penal otorgó sobreseimiento provisional, pero en 2007 la causa volvió a abrirse.

El 29 de mayo de 2014, Ximena Vintimilla Moscoso, quien fuera jueza nacional, dictaminó la culpabilidad del expresidente por el delito de peculado, imponiéndole una condena de doce años de prisión. Sin embargo, el 17 de mayo de 2017, la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia decidió aceptar parcialmente el recurso de apelación, lo que llevó a una reducción de la pena originalmente establecida.

Posteriormente, el 14 de octubre de 2020, la Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia rechazó el recurso de casación presentado.

La acción extraordinaria de protección presentada el 27 de enero de 2021 por sus procuradores ahora motiva la reactivación del caso.

Con esta decisión, la Corte Constitucional busca revisar los fundamentos del proceso antes de convocar la audiencia pública. Por lo tanto, el caso de Jamil Mahuad vuelve a escena con plena vigencia y expectativa pública. (07)