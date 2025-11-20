Corte Nacional suspendió la audiencia de casación de Pepe Tola “para revisar íntegramente el caso”

La mañana de este jueves, 20 de noviembre de 2025, se instaló la audiencia de casación por el caso Pepe Tola, actor ecuatoriano sentenciado a 16 años de cárcel por un presunto abuso sexual.

Cabe mencionar que el caso volvió a activarse once años después, tras la decisión de la Corte Nacional de admitir el recurso de casación presentado desde inicios de 2021. Con este, la defensa del actor busca que su condena sea anulada por presuntas “irregularidades”.

Suspende la audiencia del caso Pepe Tola

Iván Saquicela, abogado del exchico reality, indicó que la diligencia se desarrolló con normalidad. Sin embargo, fue suspendida antes anunciarse la resolución final.

De acuerdo a su versión, la Corte suspendió la audiencia “para revisar íntegramente el caso, deliberar y posteriormente anunciar la resolución”.

Para el abogado Saquicela, esta decisión representa un avance positivo. Él considera que los jueces “pudieron percatarse de la arbitrariedad que se había cometido”, dijo a Expreso.

Al momento no se conoce cuándos será la audiencia final por el recurso de casación en el caso Pepe Tola. Se espera que el poder judicial la anuncie en los próximos días. “Tenemos plena confianza en que el Tribunal de la Corte Nacional, advertirá las irregularidades y errores y dictará una resolución apegada a derecho, esto permitirá que Pepe Tola recupere su dignidad y su vida“, indicó Saquicela en su cuenta de Instagram.

El actor pidió oraciones para recuperar su vida

Ayer, antes de la audiencia de este jueves, Pepe se pronunció a través de su cuenta de Instagram y desde la clandestinidad.

En su mensaje, Pepe se dirigió a sus “queridos amigos, familia, gente querida… a quienes han estado conmigo incluso sin verme, y han creído en mí aún sin conocerme”.

En la audiencia “enfrento lo que quizá sea mi última oportunidad para recuperar la vida que me arrebataron. Una vida que perdí por algo que no cometí y que me ha costado años de dolor, silencio y resistencia“, añadió, destacando que su pedido son oraciones para obtener el triunfo legal.

“Hoy solo quiero pedirles una cosa: acompáñenme con una oración. Pídanle a Dios que abra los caminos, que toque los corazones correctos y que ponga orden donde por tanto tiempo hubo injusticia“, manifestó.

El recordado participante de ‘Combate’ agregó que su confianza está puesta en Dios. “Yo confío en Él, porque aquí la última palabra siempre será de Dios. Gracias por sostenerme, por creer y por caminar conmigo incluso en la oscuridad. Mañana, con fe, espero comenzar a recuperar lo que siempre fue mío: mi vida, mi nombre y mi verdad”, finalizó.

El caso de Pepe Tola inició en 2014

El caso Pepe Tola, donde se le acusa de abuso sexual a una menor de edad, es considerado uno de los más mediáticos de la última década en la farándula de Ecuador. Este se desarrolló de la siguiente manera: