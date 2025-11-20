COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Espectáculos
Novedades

Corte Nacional suspendió la audiencia de casación de Pepe Tola “para revisar íntegramente el caso”

En los próximos días se anunciará la fecha de la audiencia final del caso de Pepe Tola, donde se podría exonerar al actor o ratificar su sentencia.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Pepe Tola está en la clandestinidad desde hace varios años.
Pepe Tola está en la clandestinidad desde hace varios años.
Pepe Tola está en la clandestinidad desde hace varios años.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La mañana de este jueves, 20 de noviembre de 2025, se instaló la audiencia de casación por el caso Pepe Tola, actor ecuatoriano sentenciado a 16 años de cárcel por un presunto abuso sexual.

Cabe mencionar que el caso volvió a activarse once años después, tras la decisión de la Corte Nacional de admitir el recurso de casación presentado desde inicios de 2021. Con este, la defensa del actor busca que su condena sea anulada por presuntas “irregularidades”.

Suspende la audiencia del caso Pepe Tola

Iván Saquicela, abogado del exchico reality, indicó que la diligencia se desarrolló con normalidad. Sin embargo, fue suspendida antes anunciarse la resolución final.

De acuerdo a su versión, la Corte suspendió la audiencia “para revisar íntegramente el caso, deliberar y posteriormente anunciar la resolución”.

Para el abogado Saquicela, esta decisión representa un avance positivo. Él considera que los jueces “pudieron percatarse de la arbitrariedad que se había cometido”, dijo a Expreso.

Al momento no se conoce cuándos será la audiencia final por el recurso de casación en el caso Pepe Tola. Se espera que el poder judicial la anuncie en los próximos días.  “Tenemos plena confianza en que el Tribunal de la Corte Nacional, advertirá las irregularidades y errores y dictará una resolución apegada a derecho, esto permitirá que Pepe Tola recupere su dignidad y su vida“, indicó Saquicela en su cuenta de Instagram.

El actor pidió oraciones para recuperar su vida

Ayer, antes de la audiencia de este jueves, Pepe se pronunció a través de su cuenta de Instagram y desde la clandestinidad.

En su mensaje, Pepe se dirigió a sus “queridos amigos, familia, gente querida… a quienes han estado conmigo incluso sin verme, y han creído en mí aún sin conocerme”.

En la audiencia “enfrento lo que quizá sea mi última oportunidad para recuperar la vida que me arrebataron. Una vida que perdí por algo que no cometí y que me ha costado años de dolor, silencio y resistencia“, añadió, destacando que su pedido son oraciones para obtener el triunfo legal.

“Hoy solo quiero pedirles una cosa: acompáñenme con una oración. Pídanle a Dios que abra los caminos, que toque los corazones correctos y que ponga orden donde por tanto tiempo hubo injusticia“, manifestó.

El recordado participante de ‘Combate’ agregó que su confianza está puesta en Dios. “Yo confío en Él, porque aquí la última palabra siempre será de Dios. Gracias por sostenerme, por creer y por caminar conmigo incluso en la oscuridad. Mañana, con fe, espero comenzar a recuperar lo que siempre fue mío: mi vida, mi nombre y mi verdad”, finalizó.

El caso de Pepe Tola inició en 2014

El caso Pepe Tola, donde se le acusa de abuso sexual a una menor de edad, es considerado uno de los más mediáticos de la última década en la farándula de Ecuador. Este se desarrolló de la siguiente manera:

  • 2014: Inicia el proceso por un presunto abuso sexual.

  • 2018: Es condenado a 16 años de prisión y al pago de $25.000 de indemnización.

  • 2019: La Corte Nacional ratifica la sentencia.

  • 2022: La Corte Constitucional determina vulneración de derechos y ordena una nueva revisión.

  • 2025: La audiencia de casación marcará la última oportunidad legal para revertir el fallo.

 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO