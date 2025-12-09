COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Sociedad

Costo del servicio de energía eléctrica 2026 para Ecuador: Arconel fija el nuevo valor de referencia nacional

La Arconel estableció los costos del servicio de energía eléctrica 2026 para Ecuador, con un costo medio de 12,83 centavos de dólar por kWh (kilovatio-hora), cifra clave para el próximo pliego tarifario.
Redacción ED.

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) presentó el costo del servicio de energía eléctrica 2026 para Ecuador, documento técnico que servirá como base para el próximo tarifario nacional. El análisis utilizó el Informe Técnico INF-DTRET-2025-087, que proyectó el comportamiento del sistema bajo un escenario hidrológico con pocas lluvias y determinó un costo medio de 12,83 centavos de dólar por kWh (kilovatio-hora) para el próximo año.

Esta cifra supera el promedio del 2025, que se estimó en 10,61 centavos de dólar por kWh, según la facturación proyectada. A pesar del incremento técnico, Arconel aclaró que este valor no genera cambios inmediatos para los consumidores, ya que el pliego tarifario 2026 continúa en etapa de construcción y requiere validaciones adicionales dentro del marco regulatorio.

Componentes del costo medio nacional, según la Arconel

El informe técnico estableció un costo total del servicio de 3.447 millones de dólares, monto que integra los rubros de generación, transmisión, distribución y comercialización. La generación concentró 1.893 millones de dólares, mientras la transmisión alcanzó 270,6 millones de dólares. Las etapas de distribución y comercialización sumaron 1.283 millones de dólares, valor que refleja la operación de las empresas eléctricas.

El costo medio de 12,83 centavos de dólar por kWh se determinó utilizando el escenario hidrológico “semi-seco”, recomendado por el Operador Nacional de Electricidad (Cenace). Este cálculo incluye los costos fijos de generación, el peaje medio de transmisión de 4,19 dólares por kW-mes. Asimismo, los valores de distribución y comercialización que aplican las empresas eléctricas del país.

Costo del servicio de energía eléctrica 2026 para Ecuador: datos técnicos del sistema eléctrico

El costo medio de generación quedó en 6,13 centavos de dólar por kWh, según los resultados del análisis. El cálculo incorporó los peajes de potencia y energía correspondientes a cada etapa funcional del sistema eléctrico. Además, se integraron los costos de la Empresa Eléctrica Provincial Galápagos, administrada mediante la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), por su esquema operativo particular.

Con base en el pliego tarifario vigente, la facturación estimada para 2026 alcanzará 2.849 millones de dólares, cifra equivalente a un precio medio de 10,61 centavos de dólar por kWh. Este valor genera un diferencial tarifario de 598 millones de dólares, monto que deberá cubrirse mediante recursos del Presupuesto General del Estado o mediante una revisión tarifaria, según lo establece la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica.

