Crédito MITI-MITI en Ecuador: estos son los pasos y requisitos para acceder al financiamiento preferencial de vivienda

El crédito MITI-MITI, impulsado por el Gobierno desde el 4 de septiembre de este año, se ha convertido en una herramienta para facilitar el acceso a viviendas de interés social y público. El programa ofrece una tasa preferencial del 4,99% anual, resultado de un esquema en el que el Estado cubre el 50% de la tasa de interés y el beneficiario el 50% restante. Esta modalidad ha permitido que familias accedan a un crédito hipotecario con costos menores y plazos amplios.

El proyecto a financiado a más de 5.932 viviendas a escala nacional, con una cartera hipotecaria que supera los USD 441 millones. El aporte directo del Estado asciende a más de USD 172 millones. Este respaldo financiero permite entradas más bajas y condiciones más favorables, especialmente para hogares que antes no lograban calificar para un crédito tradicional. Según datos oficiales, desde su lanzamiento, el programa ya ha facilitado más de 5.900 soluciones habitacionales.

Tipos de viviendas y entidades participantes

El MITI-MITI se aplica para dos categorías de vivienda. La primera es la Vivienda de Interés Social (VIS), con un valor máximo de USD 83.660. La segunda corresponde a la Vivienda de Interés Público (VIP), cuyo costo puede llegar hasta los USD 107.630. Ambas opciones están orientadas a familias de ingresos medios y bajos que buscan acceder a inmuebles regulados y con precios establecidos por el Estado.

Las instituciones financieras que participan en el programa son Banco Pichincha, Banco Pacífico, Banco General Rumiñahui, Mutualista Pichincha y Mutualista Azuay. A través de estas entidades, los interesados pueden solicitar el crédito y verificar los proyectos habitacionales disponibles en diversas provincias.

Requisitos principales para aplicar

Para solicitar el crédito MITI-MITI, es necesario cumplir varios requisitos generales. El primero es tener nacionalidad ecuatoriana o, en el caso de extranjeros, contar con residencia permanente, visas humanitarias, de excepción o de protección internacional. El segundo consiste en cumplir con la documentación exigida por el ente rector financiero y por la institución donde se gestionará el crédito.

Un punto fundamental es que el beneficio se otorga únicamente para la compra de la primera vivienda. Por lo tanto, el solicitante no debe tener propiedades registradas a su nombre. Esta condición busca priorizar a familias que aún no han tenido acceso a una solución habitacional. Además se debe tener un buen historial crediticio (no estar reportado negativamente en la central de riesgo). Y se debe elegir una vivienda de un proyecto registrado en el MIT sea esta VIS o VIP.

Pasos para acceder al crédito

El proceso inicia eligiendo el proyecto habitacional. Para ello, los ciudadanos pueden ingresar a www.mit.gob.ec/miti-miti/, donde se encuentran los proyectos disponibles en cada provincia, con información sobre tipo de vivienda, costos y disponibilidad.

El segundo paso consiste en acudir a una entidad financiera aliada para iniciar la solicitud formal. En esta instancia, se evalúa la capacidad de pago del solicitante, se revisan sus documentos y se confirma la disponibilidad del inmueble seleccionado. Con la aprobación, se procede a la firma del crédito hipotecario bajo las condiciones del programa.

Documentación solicitada según la institución financiera

1. Banco Pichincha

Requisitos generales.

Documentos específicos:

Copia de cédula y papeleta de votación (tuya y de tu cónyuge si aplica).

Certificado de no adeudar al Registro de la Propiedad.

Roles de pago o declaración de IVA/Renta de los últimos 3–6 meses.

Títulos de propiedad y certificado de gravámenes del inmueble.

Avalúo realizado por el banco.

Planilla de servicios básicos del domicilio actual.

2. Banco del Pacífico

Requisitos generales iguales a los anteriores.

Documentos específicos:

Copia a color de cédula y papeleta de votación (deudor y cónyuge).

Certificado de no propiedad (emitido por Registro de la Propiedad).

Roles de pago o declaración de impuestos de los últimos 3 meses.

Copia de planilla de luz o agua del domicilio actual.

Documentación completa del inmueble (promesa de compraventa, títulos, gravámenes).

En algunos casos piden carta de trabajo o certificado de ingresos.

3. Banco General Rumiñahui

Requisitos generales iguales.

Documentos específicos:

Cédula de identidad y papeleta de votación.

Certificado de no adeudar al Registro de la Propiedad.

Roles de pago o declaración de renta/IVA.

Copia de planilla de luz o agua.

Documentación del proyecto habitacional (certificado MIT/MIDUVI).

El banco realiza su propio avalúo.

4. Mutualista Pichincha

Requisitos generales iguales.

Docu mentos específicos:

Cédula de identidad y papeleta de votación.

Certificado de estado civil (soltería, matrimonio o unión de hecho).

Roles de pago de los últimos 3 meses o declaración de impuestos.

Planilla de luz o agua del domicilio actual.

Documentación completa del inmueble.

Debes abrir o tener cuenta de ahorros en Mutualista Pichincha para el débito automático de la cuota.

5. Mutualista Azuay

Requisitos generales iguales.