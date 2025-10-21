COMUNIDAD POR USD 1
Hace 4 meses
Crema de espinacas: Pasos para un plato saludable y delicioso

La crema de espinacas es una opción nutritiva y deliciosa para compartir en familia. Descubre su receta clásica y variaciones.
3 minutos de lectura
La crema de espinacas tiene un alto contenido de vitaminas.
Gabriela Yánez A.

Una crema de espinacas, preparada con ingredientes frescos, es un plato saludable que cualquier persona puede preparar en casa durante todo el año, para disfrutar de sus beneficios nutricionales y sabor reconfortante.

La receta tiene raíces en la cocina europea, particularmente en Francia, donde las sopas y cremas de vegetales son tradicionales desde el siglo XVIII.

Este plato se popularizó por su simplicidad y versatilidad, utilizando espinacas frescas como ingrediente principal. Hoy, es un clásico global adaptado en diversas culturas.

Ingredientes y preparación de la crema de espinacas

Para cuatro porciones se necesitan: 500 g de espinacas frescas, una cebolla mediana, dos dientes de ajo, 500 ml de caldo de verduras, 200 ml de crema de leche, dos papas medianas, sal, pimienta y aceite de oliva.

Para su preparación sigue estos pasos:

  1. Lava las espinacas y hiérvelas por 2 minutos. Escúrrelas y resérvalas.
  2. En una olla, sofríe la cebolla y el ajo picados en dos cucharadas de aceite.
  3. Añade las papas en cubos y el caldo; cocina por 15 minutos hasta que las papas estén blandas.
  4. Incorpora las espinacas, cocina 5 minutos, licúa y agrega la crema. Ajusta sal y pimienta.

Variaciones de la receta

La receta admite adaptaciones, Para una opción vegana sustituye la crema de leche por leche de coco o crema de anacardos. Mientras que para un plato sin gluten usa almidón de maíz en lugar de papas para espesar.

También le puedes añadir un toque picante con chile o jengibre. En Ecuador es muy común acompañarla con queso en cuadrados o canguiel. A continuación descubre otros acompañantes perfectos para esta crema:

  • Crutones: Cubos de pan tostado con ajo o hierbas, añaden textura crujiente.
  • Queso parmesano: Rallado o en lascas, aporta sabor umami.
  • Yogur natural: Una cucharada encima realza cremosidad y frescura.
  • Tostadas integrales: Ideales para untar o acompañar, ricas en fibra.
  • Nueces o almendras: Tostadas, ofrecen un contraste crujiente y grasas saludables.
  • Huevo cocido: En rodajas, complementa con proteína adicional.
  • Pimienta negra molida: Potencia el sabor sin alterar la receta.
  • Hierbas frescas: Perejil, cilantro o albahaca picada para un toque aromático.

Beneficios nutricionales de la crema de espinacas

La espinaca es rica en hierro (2,7 mg por 100 g), vitamina A, C y K, y antioxidantes.

Una porción de crema aporta aproximadamente 150-200 kcal, dependiendo de la crema utilizada, y es ideal para dietas equilibradas.

Su alto contenido de fibra promueve la salud digestiva.

Consejos prácticos

Usa espinacas frescas para mejor sabor; las congeladas son una alternativa práctica. Almacena en refrigeración por hasta 3 días.

Esta crema es fácil de preparar, económica y saludable, perfecta para cualquier hogar. Su versatilidad permite adaptarla a diferentes gustos y necesidades dietéticas.

