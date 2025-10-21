Crema de espinacas: Pasos para un plato saludable y delicioso

Una crema de espinacas, preparada con ingredientes frescos, es un plato saludable que cualquier persona puede preparar en casa durante todo el año, para disfrutar de sus beneficios nutricionales y sabor reconfortante.
La receta tiene raíces en la cocina europea, particularmente en Francia, donde las sopas y cremas de vegetales son tradicionales desde el siglo XVIII.
Este plato se popularizó por su simplicidad y versatilidad, utilizando espinacas frescas como ingrediente principal. Hoy, es un clásico global adaptado en diversas culturas.
Ingredientes y preparación de la crema de espinacas
Para cuatro porciones se necesitan: 500 g de espinacas frescas, una cebolla mediana, dos dientes de ajo, 500 ml de caldo de verduras, 200 ml de crema de leche, dos papas medianas, sal, pimienta y aceite de oliva.
Para su preparación sigue estos pasos:
- Lava las espinacas y hiérvelas por 2 minutos. Escúrrelas y resérvalas.
- En una olla, sofríe la cebolla y el ajo picados en dos cucharadas de aceite.
- Añade las papas en cubos y el caldo; cocina por 15 minutos hasta que las papas estén blandas.
- Incorpora las espinacas, cocina 5 minutos, licúa y agrega la crema. Ajusta sal y pimienta.
Variaciones de la receta
La receta admite adaptaciones, Para una opción vegana sustituye la crema de leche por leche de coco o crema de anacardos. Mientras que para un plato sin gluten usa almidón de maíz en lugar de papas para espesar.
También le puedes añadir un toque picante con chile o jengibre. En Ecuador es muy común acompañarla con queso en cuadrados o canguiel. A continuación descubre otros acompañantes perfectos para esta crema:
- Crutones: Cubos de pan tostado con ajo o hierbas, añaden textura crujiente.
- Queso parmesano: Rallado o en lascas, aporta sabor umami.
- Yogur natural: Una cucharada encima realza cremosidad y frescura.
- Tostadas integrales: Ideales para untar o acompañar, ricas en fibra.
- Nueces o almendras: Tostadas, ofrecen un contraste crujiente y grasas saludables.
- Huevo cocido: En rodajas, complementa con proteína adicional.
- Pimienta negra molida: Potencia el sabor sin alterar la receta.
- Hierbas frescas: Perejil, cilantro o albahaca picada para un toque aromático.
Beneficios nutricionales de la crema de espinacas
La espinaca es rica en hierro (2,7 mg por 100 g), vitamina A, C y K, y antioxidantes.
Una porción de crema aporta aproximadamente 150-200 kcal, dependiendo de la crema utilizada, y es ideal para dietas equilibradas.
Su alto contenido de fibra promueve la salud digestiva.
Consejos prácticos
Usa espinacas frescas para mejor sabor; las congeladas son una alternativa práctica. Almacena en refrigeración por hasta 3 días.
Esta crema es fácil de preparar, económica y saludable, perfecta para cualquier hogar. Su versatilidad permite adaptarla a diferentes gustos y necesidades dietéticas.