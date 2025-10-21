Crema de espinacas: Pasos para un plato saludable y delicioso

Una crema de espinacas, preparada con ingredientes frescos, es un plato saludable que cualquier persona puede preparar en casa durante todo el año, para disfrutar de sus beneficios nutricionales y sabor reconfortante.

La receta tiene raíces en la cocina europea, particularmente en Francia, donde las sopas y cremas de vegetales son tradicionales desde el siglo XVIII.

Este plato se popularizó por su simplicidad y versatilidad, utilizando espinacas frescas como ingrediente principal. Hoy, es un clásico global adaptado en diversas culturas.

Ingredientes y preparación de la crema de espinacas

Para cuatro porciones se necesitan: 500 g de espinacas frescas, una cebolla mediana, dos dientes de ajo, 500 ml de caldo de verduras, 200 ml de crema de leche, dos papas medianas, sal, pimienta y aceite de oliva.

Para su preparación sigue estos pasos:

Lava las espinacas y hiérvelas por 2 minutos. Escúrrelas y resérvalas. En una olla, sofríe la cebolla y el ajo picados en dos cucharadas de aceite. Añade las papas en cubos y el caldo; cocina por 15 minutos hasta que las papas estén blandas. Incorpora las espinacas, cocina 5 minutos, licúa y agrega la crema. Ajusta sal y pimienta.

Variaciones de la receta

La receta admite adaptaciones, Para una opción vegana sustituye la crema de leche por leche de coco o crema de anacardos. Mientras que para un plato sin gluten usa almidón de maíz en lugar de papas para espesar.

También le puedes añadir un toque picante con chile o jengibre. En Ecuador es muy común acompañarla con queso en cuadrados o canguiel. A continuación descubre otros acompañantes perfectos para esta crema:

Crutones : Cubos de pan tostado con ajo o hierbas, añaden textura crujiente.

Queso parmesano : Rallado o en lascas, aporta sabor umami.

Yogur natural : Una cucharada encima realza cremosidad y frescura.

Tostadas integrales : Ideales para untar o acompañar, ricas en fibra.

Nueces o almendras : Tostadas, ofrecen un contraste crujiente y grasas saludables.

Huevo cocido : En rodajas, complementa con proteína adicional.

Pimienta negra molida : Potencia el sabor sin alterar la receta.

Hierbas frescas : Perejil, cilantro o albahaca picada para un toque aromático.

Beneficios nutricionales de la crema de espinacas

La espinaca es rica en hierro (2,7 mg por 100 g), vitamina A, C y K, y antioxidantes.

Una porción de crema aporta aproximadamente 150-200 kcal, dependiendo de la crema utilizada, y es ideal para dietas equilibradas.

Su alto contenido de fibra promueve la salud digestiva.

Consejos prácticos

Usa espinacas frescas para mejor sabor; las congeladas son una alternativa práctica. Almacena en refrigeración por hasta 3 días.

Esta crema es fácil de preparar, económica y saludable, perfecta para cualquier hogar. Su versatilidad permite adaptarla a diferentes gustos y necesidades dietéticas.