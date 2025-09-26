Cristiano Ronaldo anota y Al-Nassr lidera la Saudi Pro League tras cuatro jornadas

Cristiano Ronaldo anotó el segundo gol en la victoria 0-2 de Al-Nassr como visitante ante Al-Ittihad, el campeón defensor de la Saudi Pro League 2025-2026, este viernes 26 de septiembre en el King Abdullah Sports City Stadium de Jeddah, Arabia Saudita, en la cuarta jornada del torneo, consolidando el liderato con 12 puntos.

Desarrollo del partido en Jeddah

El equipo dirigido por Jorge Jesus abrió el marcador al minuto 9 mediante Sadio Mané, quien definió tras una asistencia de Kingsley Coman en una contra rápida. Al-Nassr dominó la posesión con el 58% y generó 21 tiros en total, según datos oficiales de la liga.

Al minuto 35, Mané asistió con un centro preciso a Cristiano Ronaldo, quien cabeceó para el 0-2, superando a la defensa local. Ronaldo, de 40 años, completó 90 minutos en el campo. El portero Predrag Rajković de Al-Ittihad realizó siete atajadas, pero no evitó la derrota.

Al-Ittihad, bajo la dirección de Laurent Blanc, acumuló nueve tiros, pero falló en la definición. El encuentro se disputó ante 20.000 espectadores en el estadio con capacidad para 62.345.

Rendimiento de Ronaldo en la temporada

Con este gol, Ronaldo suma cuatro tantos en las cuatro jornadas de la Saudi Pro League, más dos en la Supercopa Saudí, totalizando seis goles con Al-Nassr en la temporada 2025-2026. En lo que va del año, registra 34 goles en 41 partidos, incluyendo cinco con Portugal en las eliminatorias para el Mundial 2026.

Ronaldo disputó su cuarto partido consecutivo como titular en la liga, con un promedio de 1,5 goles por encuentro. Su contribución incluye dos asistencias en la campaña. El portugués, capitán de Al-Nassr desde enero de 2023, ha jugado 117 partidos con el club, anotando 104 goles.

El tanto ante Al-Ittihad eleva su total oficial a 946 goles en la carrera, a 54 de los 1.000, un récord que ningún jugador ha alcanzado. Ronaldo acumula 258 asistencias en total.

Distribución de goles por equipos

La carrera de Ronaldo abarca 1.250 apariciones profesionales. Su desglose de goles es el siguiente: Sporting CP: 5 goles en 31 partidos; Manchester United: 145 goles en 346 apariciones (dos etapas, 2003-2009 y 2021-2022); Real Madrid: 450 goles en 438 encuentros (2009-2018); Juventus: 101 goles en 134 partidos (2018-2021); Al-Nassr: 104 goles en 117 juegos (desde 2023); Selección de Portugal: 141 goles en 223 partidos.

Ronaldo es el máximo goleador histórico del Real Madrid, Juventus, Al-Nassr y Portugal. Ha ganado 34 trofeos senior, incluyendo cinco Ballon d’Or.

Impacto en la Saudi Pro League

La victoria posiciona a Al-Nassr como líder único con 12 puntos (cuatro victorias), tres más que Al-Ittihad y Al-Taawoun, ambos con nueve puntos. Al-Nassr mantiene un invicto de cuatro partidos en la liga, con 12 goles a favor y dos en contra.

Al-Ittihad, campeón de la temporada 2024-2025 con 13 puntos de ventaja sobre Al-Nassr, suma tres victorias y un empate esta campaña. El historial entre ambos equipos muestra 11 victorias para Al-Nassr, nueve para Al-Ittihad y cinco empates en 25 duelos.

La liga, con 18 equipos, se extiende hasta mayo de 2026, otorgando al campeón un cupo a la AFC Champions League Elite. Al-Nassr aspira a su primer título desde 2019.

Próximos compromisos

Al-Nassr enfrentará a Al-Fateh SC el 18 de octubre en la quinta jornada. Ronaldo, con contrato hasta junio de 2027, apunta a la Champions Asiática y las eliminatorias portuguesas.

Portugal, con Ronaldo como capitán, lidera su grupo en las eliminatorias con dos victorias. El jugador, con 223 internacionalidades, participó en seis Eurocopas y dos Mundiales.