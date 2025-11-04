Cristiano Ronaldo confirma que su retiro del fútbol será “pronto”

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo, actual jugador del Al Nassr de Arabia Saudita, reveló que su retiro del fútbol profesional será pronto, durante una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, en la que afirmó sentirse emocionalmente preparado para cerrar una etapa que ha marcado más de dos décadas de su vida deportiva.

Una confesión sincera sobre el final de su carrera

Durante la conversación, grabada en su residencia en Arabia Saudita, Ronaldo reconoció que, aunque el momento del retiro será “duro” y “difícil”, lleva varios años preparándose para afrontarlo con serenidad.

“¿Puedes imaginarte retirándote?”, preguntó Morgan. “Sí”, respondió el delantero con naturalidad, antes de añadir: “Será pronto. Creo que estaré preparado, aunque será difícil, probablemente lloraré”.

El jugador de 40 años explicó que ha trabajado en su estabilidad emocional desde hace más de una década para sobrellevar la presión del adiós. “He preparado mi futuro desde los 25 años. Creo que seré capaz de soportarlo. Pero nada se comparará con la emoción de marcar un gol”, afirmó el exjugador del Real Madrid, Manchester United, Juventus y Sporting de Lisboa.

Cristiano reconoció que el fútbol le ha dado alegrías irrepetibles, pero también que cada etapa tiene su final. “Todo tiene un principio y un fin. Cuando llegue ese momento, tendré más tiempo para mi familia y para disfrutar de otras cosas que he dejado de lado”, señaló.

Una entrevista íntima en su casa de Arabia Saudita

La charla, descrita por Morgan como una conversación “íntima y relajada”, se desarrolló en la llamada “cueva de hombre” de Ronaldo, un espacio privado en su casa en Arabia Saudita, donde actualmente juega con el Al Nassr en la Saudi Pro League.

El diálogo abordó temas personales y profesionales, desde su longevidad deportiva hasta su reciente ingreso al “club de los multimillonarios”, convirtiéndose en uno de los pocos deportistas del mundo con una fortuna superior a los mil millones de dólares.

Pese a su éxito económico, Ronaldo aseguró que mantiene una vida sencilla. “No me gusta gastar en cosas innecesarias. Soy una persona normal”, dijo entre risas, aunque admitió que recientemente compró un coche de lujo y que posee “alrededor de 41 vehículos”.

Reflexiones sobre su legado y la nueva generación

Al ser consultado sobre qué jugadores actuales sigue con atención, Ronaldo fue claro: “No suelo seguir futbolistas. Miro partidos, veo selecciones como Brasil, Argentina o España, porque tienen jugadores talentosos, pero no sigo a nadie en particular”.

El portugués también recordó su histórica entrevista con el mismo Morgan en 2022, cuando criticó la gestión del Manchester United, hecho que derivó en su salida del club. “Tenía razón en todo lo que dije”, reiteró, asegurando que los problemas estructurales del equipo inglés “siguen sin resolverse”.

En ese contexto, el periodista británico y el jugador coincidieron en que el Manchester United “no tiene posibilidades reales” de ganar la Premier League esta temporada, destacando que el club continúa enfrentando una crisis deportiva e institucional.

El peso de la historia y lo que viene después

Con más de 870 goles oficiales y múltiples títulos, Cristiano Ronaldo es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia. A lo largo de su carrera, ha ganado cinco Balones de Oro, cinco Champions League, una Eurocopa (2016) y una Liga de Naciones de la UEFA (2019) con la selección de Portugal, además de títulos nacionales en Inglaterra, España e Italia.

El jugador asegura que no tiene miedo a la retirada, aunque reconoce que será un proceso emocionalmente complejo. “Nada puede igualar la adrenalina de un estadio lleno o el momento de marcar un gol. Pero estoy en paz con lo que venga”, afirmó.

Mientras tanto, Ronaldo continúa compitiendo con el Al Nassr, donde sigue siendo una figura destacada tanto dentro como fuera de la cancha. En la actual temporada, ha marcado más de 20 goles en todas las competiciones, demostrando que su vigencia no ha terminado, pese a que el final de su carrera parece cercano.