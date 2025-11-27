COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Cristiano Ronaldo e Ilia Topuria refuerzan WOW: el futbolista portugués se convierte en nuevo socio

El luchador Ilia Topuria, campeón del peso pluma de UFC y principal rostro visible de WOW, había adquirido participación accionarial en 2024.
El futbolista portugués Cristiano Ronaldo se ha convertido en accionista de World of Warriors (WOW), la principal promotora de artes marciales mixtas (MMA) en España. Así lo anunció la compañía. El cinco veces Balón de Oro se une al campeón de UFC Ilia Topuria como socio inversor. Se trata de una operación que busca consolidar el crecimiento exponencial de WOW en el mercado europeo.

La entrada de Cristiano Ronaldo en el capital de WOW se formalizó en las últimas horas y la confirmaron fuentes oficiales de la promotora con sede en Madrid. “Las MMA representan valores en los que creo profundamente: disciplina, sacrificio y respeto”, declaró el delantero del Al-Nassr. Lo hizo a través de un comunicado difundido en redes sociales que se viralizó de manera inmediata.

Cristiano Ronaldo goza de expasión mundial

WOW, fundada en 2023, se ha posicionado en apenas dos años como la organización líder de MMA en España y una de las más relevantes del sur de Europa. La empresa organiza eventos en recintos como el WiZink Center de Madrid y ha cerrado acuerdos de retransmisión con plataformas internacionales. En 2025 ha celebrado ya ocho veladas, con un promedio de 12 mil espectadores por evento.

El luchador Ilia Topuria, campeón del peso pluma de UFC y principal rostro visible de WOW, había adquirido participación accionarial en 2024. La llegada de Ronaldo refuerza la estrategia de expansión de la promotora, que planea desembarcar en Portugal y Latinoamérica durante 2026. Según el comunicado oficial, el portugués aportará no solo capital, sino también su experiencia en construcción de marca global y gestión de patrocinios.

Auge de las artes marciales mixtas en España

El anuncio se produjo coincidiendo con la presentación del cartel WOW 18, previsto para el 14 de febrero de 2026 en el Palacio de Vistalegre de Madrid. Allí se contará con cinco combates profesionales y la presencia confirmada de ambos socios en ringside. El crecimiento de WOW se enmarca en el auge de las artes marciales mixtas en España. La Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas registró un incremento del 68 % en licencias federativas entre 2023 y 2025.

La entrada de una figura del calibre de Cristiano Ronaldo se interpreta como un espaldarazo definitivo para la consolidación del MMA como espectáculo de masas en el país. Hasta el cierre de esta edición, ni WOW ni el entorno de Cristiano Ronaldo han revelado el porcentaje exacto de acciones adquiridas ni el importe de la operación. Fuentes del sector estiman, sin embargo, que la valoración actual de la promotora supera los 120 millones de euros.

