¿Cristiano Ronaldo en ‘Rápidos y Furiosos’?: La foto de Vin Diesel que emociona a los fans

El actor y productor estadounidense Vin Diesel publicó en Instagram una fotografía abrazando al futbolista portugués Cristiano Ronaldo, acompañada de un mensaje que indica que se escribió un rol para él en la saga ‘Rápidos y Furioso’ (‘Fast & Furious’).

Su post generó especulación sobre la posible aparición del astro luso en la próxima entrega prevista para abril de 2027.

¿Cristiano Ronaldo explorará la actuación?

La publicación de Vin Diesel muestra a ambos abrazados, en una imagen tomada durante su encuentro en Arabia Saudita. Allí, el actor asistió al Festival Internacional de Cine del Mar Rojo en Yeda y a un partido del Al-Nassr, club de Cristiano Ronaldo.

En el texto que acompaña la foto, Diesel escribió: “Todo el mundo preguntó si estaría en la mitología rápida… Tengo que decirte que él es uno real. Le escribimos un papel…“.

Inicialmente, la publicación mencionaba específicamente el cortometraje Los Bandoleros de 2009, pero posteriormente se editó para eliminar esa referencia.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte de Universal Pictures o los productores sobre la participación de Cristiano Ronaldo en ‘Fast & Furious 11’. La publicación ha acumulado millones de interacciones en Instagram en las primeras horas.

La saga ‘Rápidos y Furiosos’

La franquicia ‘Fast & Furious’, conocida en español como ‘Rápidos y Furiosos’, cuenta con 10 películas principales hasta la fecha, más spin-offs y cortometrajes.

La próxima entrega, ‘Fast & Furious 11’ (o ‘Fast XI’), está programada para estrenarse en abril de 2027 y se presenta como la conclusión de la saga principal.

A lo largo de sus entregas, la serie ha incorporado cameos y roles de celebridades, como los cantantes puertorriqueños Don Omar y Tego Calderón, así como actores de acción como Jason Statham, Dwayne Johnson y John Cena.

Evolución de la franquicia

Inicialmente centrada en carreras callejeras y automóviles, la saga ha evolucionado hacia tramas de acción global, con rodajes en locaciones como Estados Unidos, Brasil, España, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Japón, México y Tailandia.

‘Los Bandoleros’, dirigido y escrito por Vin Diesel en 2009, es un cortometraje precuela que conecta las tramas de las primeras películas.

La edición del mensaje original, que refería explícitamente a ‘Los Bandoleros’, ha intensificado la especulación sobre un posible rol en la nueva película.

Fuentes especializadas en cine indican que la producción de ‘Fast & Furious 11’ comenzaría en 2026.

Cristiano Ronaldo tiene experiencia frente a las cámaras

Cristiano Ronaldo no ha actuado previamente en roles de ficción en cine o televisión como actor profesional. Sin embargo, ha tenido múltiples apariciones en pantalla, como súper estrella del fútbol.

Ha protagonizado documentales sobre su vida y carrera, como ‘Ronaldo’ de 2015, ‘Cristiano Ronaldo: el mundo a sus pies’ de 2014 y otros similares, donde aparece como él mismo.

Ha tenido cameos o participaciones como invitado en programas de TV, reality shows (por ejemplo, en ‘Soy Georgina’, sobre su pareja) o eventos deportivos. Además, es imagen de múltiples marcas.