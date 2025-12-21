Cristina Fernández de Kirchner hospitalizada por apendicitis mientras cumple prisión domiciliaria

Cristina Fernández de Kirchner concentra la atención política y judicial en Argentina tras confirmarse su ingreso urgente a un centro médico privado de Buenos Aires. La expresidenta presentó un cuadro compatible con apendicitis aguda.

La exmandataria permanecía en su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria desde hace seis meses. Sin embargo, intensos dolores abdominales motivaron una evaluación médica inmediata durante la mañana del sábado 20 de diciembre de 2025.

El equipo sanitario realizó una primera revisión clínica en su vivienda. Luego, los médicos ordenaron su traslado al Sanatorio Otamendi, ubicado en la capital porteña, para una intervención quirúrgica.

La decisión priorizó la evolución del cuadro abdominal. Además, las autoridades aplicaron protocolos de seguridad acordes a su condición judicial y a su estado general de salud.

Parte médico oficial de Cristina Fernández de Kirchner

Tras la cirugía, el centro asistencial difundió un parte médico oficial con información clínica detallada. El informe indicó que los estudios iniciales y la intervención laparoscópica confirmaron un diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada.

El comunicado institucional precisó que el procedimiento avanzó sin incidentes relevantes. Asimismo, el hospital aseguró que Cristina Fernández de Kirchner mantiene una recuperación estable bajo observación médica continua.

En el reporte público, el sanatorio señaló que el cuadro “ha evolucionado hasta el momento sin complicaciones post operatorias”. El equipo tratante mantiene controles periódicos durante el posoperatorio inmediato.

Los médicos destacaron la respuesta favorable al tratamiento. También indicaron que el seguimiento continuará durante los próximos días según la evolución clínica.

Prisión domiciliaria y condena judicial

Cristina Fernández de Kirchner cumple una condena de seis años de prisión y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dentro del denominado caso Vialidad.

La causa judicial sostiene que durante sus dos mandatos presidenciales se adjudicaron obras viales millonarias a un socio cercano. La expresidenta rechaza las acusaciones y denuncia una persecución política y judicial.

A mediados de julio, un tribunal de Buenos Aires autorizó el arresto domiciliario, pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal, que solicitó el cumplimiento de la condena en una cárcel común.

La resolución judicial tomó en cuenta argumentos humanitarios y de seguridad presentados por la defensa legal.

El equipo jurídico fundamentó el pedido en la edad de la exmandataria, que tiene 72 años, y en la necesidad de protección institucional. Los abogados señalaron que existe una “obligación” del Estado de garantizar la seguridad de quienes ejercieron la Presidencia.

Además, la defensa recordó el intento de magnicidio ocurrido en septiembre de 2022, un antecedente clave considerado en el análisis judicial.

Actualmente, Cristina Fernández de Kirchner permanece bajo custodia y control judicial permanente. Su estado de salud continúa bajo monitoreo médico mientras cumple la medida domiciliaria.

La situación de Cristina Fernández de Kirchner mantiene la atención nacional e internacional por su impacto sanitario, político y judicial.