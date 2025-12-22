Cristina Hidalgo Berry, Miss Ecuador 2019, contrajo matrimonio civil con Daniel Caicedo

Cristina Hidalgo Berry, reconocida por haber ostentado el título de Miss Ecuador 2019, contrajo matrimonio civil con Daniel Caicedo. La ceremonia se realizó con la presencia de familiares y amigos cercanos, en un ambiente reservado.

La pareja se había comprometido en agosto de este año, hecho que fue compartido por diferentes páginas y redes sociales. La unión marca un momento significativo en la vida personal de la exreina de belleza, quien mantiene actividad pública vinculada a la moda y la asesoría de imagen.

El enlace se llevó a cabo en Guayaquil, ciudad de origen de la exmiss. No se difundieron detalles adicionales sobre la celebración, en línea con el carácter privado del acto. Además, no se conoce cuándo se llevará a cabo la ceremonia eclesiástica.

“Legalmente esposo. Ayer (sábado) fue un día mágico y especial, lo soñamos tantas veces y fue más perfecto de lo que imaginamos. Te amo con todo mi corazón”, escribió Hidalgo junto con gráfica de la ceremonia.

Trayectoria en certámenes y formación

Cristina Hidalgo Berry se coronó Miss Ecuador 2019 en el Teatro Centro de Arte, representando a la provincia de Guayas. Tenía 22 años al momento de su victoria y cursó estudios en Comunicación Corporativa.

Durante su participación internacional en el certamen de Miss Universo 2019, no avanzó a las instancias finales; sin embargo, recibió amplio respaldo del público ecuatoriano, que destacó su desempeño y proyección.

Antes y después del certamen, desarrolló experiencia como modelo y tenista, facetas que complementaron su perfil público y mediático.

Actividad profesional actual

Actualmente, la exreina se desempeña como asesora de imagen e influencer, compartiendo contenidos relacionados con belleza y moda. Además, impulsa una marca de ropa que lleva su nombre y participa en la organización de eventos sociales.

Estas actividades la mantienen activa en el ámbito público y empresarial, ampliando su alcance más allá de los certámenes de belleza.