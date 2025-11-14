COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Santo Domingo
Obra Pública

¿Cuándo arreglarán la vía Santo Domingo–Las Mercedes–Los Bancos? Esto dice el MIT

La vía Las Mercedes–Los Bancos mantiene un deterioro que afecta a dos provincias. Los estudios definitivos avanzan, pero la comunidad pide soluciones reales y mantenimiento constante.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
¿Cuándo arreglarán la vía Santo Domingo–Las Mercedes–Los Bancos Esto dice el MIT
Este es el estado actual de la carretera estatal.
¿Cuándo arreglarán la vía Santo Domingo–Las Mercedes–Los Bancos Esto dice el MIT
Este es el estado actual de la carretera estatal.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Los estudios para intervenir la vía Las Mercedes–Los Bancos avanzan, mientras vecinos y conductores siguen lidiando con baches, daños en autos y un deterioro que ya preocupa a todos.

La vía Las Mercedes–Los Bancos, que conecta a Santo Domingo de los Tsáchilas con Pichincha, continúa en mal estado mientras el MIT y la empresa asignada realizan desde este mes los estudios definitivos, que deberían terminar en diciembre para preparar una intervención que la comunidad espera desde hace años.

Una carretera que preocupa a diario

Quien transita por esta vía reconoce los baches de memoria. La calzada, deteriorada en varios tramos, obliga a los conductores a reducir la velocidad y maniobrar entre huecos que aparecen cada semana. Muchos vecinos dicen que la situación ya no da para más.

En medio de este escenario, los técnicos de la empresa encargada ya recorren la zona para completar los estudios definitivos. Esta etapa es la que permitirá saber qué tipo de intervención necesita la vía y cuánto tardará la rehabilitación total.

Según el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), los estudios deberían concluir a finales de diciembre, un plazo que la comunidad observa con atención, pues esperan que esta vez sí haya una solución concreta.

¿Cuándo arreglarán la vía Santo Domingo–Las Mercedes–Los Bancos Esto dice el MIT
Técnicos del MIT realizando los estudios.

Testimonios que reflejan el desgaste

Para quienes viven o trabajan en la ruta, el deterioro se siente todos los días. “Desde Los Bancos a Santo Domingo da pena. Esta vía une a dos provincias importantes y está descuidada. Los neumáticos se dañan por los huecos”, cuenta Mario Cedeño, conductor que transita por la zona con frecuencia.

Habitantes de los recintos cercanos afirman que muchos vehículos se han quedado atrapados o han sufrido daños. Durante la noche, el paso se vuelve más complicado porque varios tramos carecen de buena iluminación.

Aunque el MIT mantiene trabajos paliativos, los vecinos consideran que estos solo alivian temporalmente la situación y que, cuando llueve, los baches vuelven a crecer.

Preocupación también por el puente del río Toachi

Además del estado del asfalto, la comunidad de Brasilia del Toachi insiste en que el puente sobre el río Toachi necesita mantenimiento. En varias ocasiones, los moradores han realizado protestas para pedir atención urgente, ya que la estructura es clave para el tránsito diario de vehículos y mercancías.

Hasta ahora no se ha iniciado una intervención en el puente, pero se espera que los estudios en marcha permitan determinar qué acciones serán necesarias.

Esperanzas puestas en una solución definitiva

El deterioro de esta vía no es nuevo. Varias autoridades, en diferentes gobiernos, han prometido una rehabilitación completa, pero lo único que se ha ejecutado hasta hoy son trabajos provisionales y esporádicos.

Por eso, los estudios técnicos han generado expectativa. La comunidad observa el avance con cautela, pero también con esperanza. Una intervención definitiva significaría mayor seguridad, menos daños en los vehículos y una mejor conexión entre Santo Domingo y Pichincha.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Consulta Popular Ecuador 2025: Horarios y desvíos de la Metrovía Guayaquil el 16 de noviembre

Madre de Jorge Glas exige hospitalización y traslado de cárcel de máxima seguridad en Santa Elena

Ampetra y Cuenca Juniors clasifican a semifinales del Ascenso 2025 tras victorias en cuartos de final

‘Vegeta’, de Dragon Ball Z salvó a un niño de un ataque de cientos de abejas asesinas

Conoce qué truco casero permite que la ropa salga sin arrugas de la lavadora

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Consulta Popular Ecuador 2025: Horarios y desvíos de la Metrovía Guayaquil el 16 de noviembre

Madre de Jorge Glas exige hospitalización y traslado de cárcel de máxima seguridad en Santa Elena

Ampetra y Cuenca Juniors clasifican a semifinales del Ascenso 2025 tras victorias en cuartos de final

‘Vegeta’, de Dragon Ball Z salvó a un niño de un ataque de cientos de abejas asesinas

Conoce qué truco casero permite que la ropa salga sin arrugas de la lavadora

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Consulta Popular Ecuador 2025: Horarios y desvíos de la Metrovía Guayaquil el 16 de noviembre

Madre de Jorge Glas exige hospitalización y traslado de cárcel de máxima seguridad en Santa Elena

Ampetra y Cuenca Juniors clasifican a semifinales del Ascenso 2025 tras victorias en cuartos de final

‘Vegeta’, de Dragon Ball Z salvó a un niño de un ataque de cientos de abejas asesinas

Conoce qué truco casero permite que la ropa salga sin arrugas de la lavadora

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO