¿Cuándo arreglarán la vía Santo Domingo–Las Mercedes–Los Bancos? Esto dice el MIT

Los estudios para intervenir la vía Las Mercedes–Los Bancos avanzan, mientras vecinos y conductores siguen lidiando con baches, daños en autos y un deterioro que ya preocupa a todos.

La vía Las Mercedes–Los Bancos, que conecta a Santo Domingo de los Tsáchilas con Pichincha, continúa en mal estado mientras el MIT y la empresa asignada realizan desde este mes los estudios definitivos, que deberían terminar en diciembre para preparar una intervención que la comunidad espera desde hace años.

Una carretera que preocupa a diario

Quien transita por esta vía reconoce los baches de memoria. La calzada, deteriorada en varios tramos, obliga a los conductores a reducir la velocidad y maniobrar entre huecos que aparecen cada semana. Muchos vecinos dicen que la situación ya no da para más.

En medio de este escenario, los técnicos de la empresa encargada ya recorren la zona para completar los estudios definitivos. Esta etapa es la que permitirá saber qué tipo de intervención necesita la vía y cuánto tardará la rehabilitación total.

Según el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), los estudios deberían concluir a finales de diciembre, un plazo que la comunidad observa con atención, pues esperan que esta vez sí haya una solución concreta.

Testimonios que reflejan el desgaste

Para quienes viven o trabajan en la ruta, el deterioro se siente todos los días. “Desde Los Bancos a Santo Domingo da pena. Esta vía une a dos provincias importantes y está descuidada. Los neumáticos se dañan por los huecos”, cuenta Mario Cedeño, conductor que transita por la zona con frecuencia.

Habitantes de los recintos cercanos afirman que muchos vehículos se han quedado atrapados o han sufrido daños. Durante la noche, el paso se vuelve más complicado porque varios tramos carecen de buena iluminación.

Aunque el MIT mantiene trabajos paliativos, los vecinos consideran que estos solo alivian temporalmente la situación y que, cuando llueve, los baches vuelven a crecer.

Preocupación también por el puente del río Toachi

Además del estado del asfalto, la comunidad de Brasilia del Toachi insiste en que el puente sobre el río Toachi necesita mantenimiento. En varias ocasiones, los moradores han realizado protestas para pedir atención urgente, ya que la estructura es clave para el tránsito diario de vehículos y mercancías.

Hasta ahora no se ha iniciado una intervención en el puente, pero se espera que los estudios en marcha permitan determinar qué acciones serán necesarias.

Esperanzas puestas en una solución definitiva

El deterioro de esta vía no es nuevo. Varias autoridades, en diferentes gobiernos, han prometido una rehabilitación completa, pero lo único que se ha ejecutado hasta hoy son trabajos provisionales y esporádicos.

Por eso, los estudios técnicos han generado expectativa. La comunidad observa el avance con cautela, pero también con esperanza. Una intervención definitiva significaría mayor seguridad, menos daños en los vehículos y una mejor conexión entre Santo Domingo y Pichincha.