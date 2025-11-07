Cuartos de finales del ascenso nacional se inician en Quito y Guayaquil

Este sábado 8 y domingo 9 de noviembre se disputan los partidos de ida de los cuartos de final del Campeonato Nacional de Ascenso 2025, con ocho equipos luchando por un lugar en las semifinales y la oportunidad de ascender a la Serie B en la próxima temporada, en escenarios de distintas provincias del país.

Inicio de la fase decisiva

Este sábado desde las 10h30, el estadio General Rumiñahui será escenario del encuentro entre Aampetra y Aviced. Aampetra, que llega tras eliminar a Liga Deportiva Universitaria de El Carmen con un global de 4-2, tiene en sus filas jugadores con experiencia como Robinson Requené, Jonathan Medina, Arnaldo Valverde y Duman Herrera, bajo la dirección técnica de Luis Naranjo.

Aviced, dirigido por Juan Carlos Elías, accedió a esta ronda venciendo a Ferrocarril Oeste 4-2 en el global, y cuenta con figuras como Carlos Moyano, Jorge Luis Cuesta y Geancarlos Zumba, ex Liga de Portoviejo.

Choque en Guayaquil

Dos horas después, a partir de las 12h00, Astilleros recibe a Cuenca Juniors en el estadio Alejandro Ponce Noboa, de Fertisa en Guayaquil.

Astilleros, que superó a Daquilema 5-4 en marcador global en octavos, cuenta con jugadores como Luis Becerra, Joao Paredes, Edu Pineda y Bryan Wittle. Cuenca Juniors, comandado por Leonardo Vanegas y con figuras como Roberto “La Tuka” Ordóñez y Jorge Góngora, llega tras eliminar a Río Aguarico 3-2 en global. A pesar de la sanción de Jesús Preciado por supuestos amaños cuando defendía a Gualaceo, el equipo mantiene un plantel competitivo.

Jornada dominical y transmisiones

La fase de ida continúa el domingo con otros dos encuentros claves: Mineros SC recibe a Juventud Italiana a las 14h00 en su complejo deportivo, tras eliminar a Deportivo Quito 2-1 en el global.

Por otro lado, Liga de Portoviejo se enfrentará a Guaranda FC a las 15h00 en el estadio Reales Tamarindos. La “U” avanzó al superar 2-1 a Liga de Cuenca, y Guaranda venció en penales 4-2 a Africando, tras un empate sin goles en el duelo de ida.

Los precios para la entrada general son accesibles, con un costo de 6 dólares en las localidades para los partidos de estas series. La Federación Ecuatoriana de Fútbol ha confirmado que los partidos de Segunda Categoría serán transmitidos por Marca90, que obtuvo los derechos de transmisión desde esta fase eliminatoria.

Contexto y aspiraciones

Ocho equipos provenientes de Azuay, Bolívar, Manabí, Guayas y Pichincha buscan asegurarse un cupo en la Serie B 2026. Esta etapa del Campeonato Nacional de Ascenso es decisiva para clubes que buscan ascender y revitalizar su historia en categorías superiores del fútbol ecuatoriano.

La eliminación de clubes históricos como Deportivo Quito ha abierto el torneo a nuevas revelaciones como Mineros SC, mientras equipos como Liga de Portoviejo y Cuenca Juniors se mantienen firmes en su objetivo.