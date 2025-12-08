Cuatro asesinados y bebé de un año herido en ataque armado durante boda en Durán

La celebración de una boda terminó en tragedia la madrugada del domingo 7 de diciembre cuando un grupo de hombres encapuchados irrumpió en una vivienda de la cooperativa Héctor Cobos del cantón Durán en la provincia del Guayas , y abrió fuego contra los invitados. El saldo: cuatro personas fallecidas (tres mujeres y un hombre) y dos heridas, entre ellas un bebé de apenas 12 meses que recibió un disparo en la cabeza.

Según testigos del hecho, el ataque ocurrió aproximadamente a la 01h00, cuando los familiares y amigos habían regresado de la ceremonia religiosa y continuaban la fiesta con música y bebidas dentro del inmueble.

Según el informe preliminar de la Policía Nacional, los agresores ingresaron directamente al patio y dispararon de forma indiscriminada contra quienes se encontraban allí.

31 indicios balísticos recolectados

Los peritos de Criminalística procesaron la escena durante varias horas y recolectaron alrededor de 31 vainas percutidas, la mayoría calibre 9 mm, lo que demuestra la intensidad del ataque. Las víctimas fatales fallecieron en el lugar debido a múltiples impactos de bala.

Menor permanece en cuidados intensivos

El bebé de un año fue alcanzado por un proyectil en la cabeza. Personal del Cuerpo de Bomberos de Durán lo trasladó de urgencia al Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, en Guayaquil. Segú se conoció, hasta este lunes permanece en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado.

Un hombre de 22 años también resultó herido por arma de fuego, por lo que también fue trasladado hasta una casa de salud para que recibiera atención médica.

Sin detenidos ni móvil confirmado

La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) y Fiscalía investigan el caso. Hasta el momento no se reportan capturas y las autoridades no han revelado oficialmente la posible causa del ataque. El sector Héctor Cobos ha sido escenario recurrente de hechos violentos relacionados con disputas de territorio entre organizaciones delictivas.

Durante 2025, Durán se mantiene entre los cantones con mayor índice de homicidios del Ecuador. Este nuevo hecho de sangre se suma a una serie de ataques armados registrados en cooperativas del sur de la ciudad en las últimas semanas.

La Policía Nacional incrementó los patrullajes en el sector y solicita a la ciudadanía colaborar con información confidencial a través de la línea 1800-DELITO. (39)