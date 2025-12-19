COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Sicariato

Cuatro hombres fueron asesinados en menos de 12 horas en Manta; el distrito policial supera las 500 muertes violentas

Manta vivió una jornada de terror durante el jueves 18 de diciembre de 2025, con cuatro ataques sicarios, cuatro muertos y un herido.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Un taxista fue asesinado en el sector de Ceibo Renacer, anoche.
Un taxista fue asesinado en el sector de Ceibo Renacer, anoche.
Un taxista fue asesinado en el sector de Ceibo Renacer, anoche.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El distrito policial Manta, integrado también por los cantones Montecristi y Jaramijó, vive una ola  de violencia imparable.

En menos de 12 horas, durante la tarde y noche del jueves 18 de diciembre de 2025, fueron asesinados cuatro hombres en el cantón mantense. Así, la cifra de muertes violentas en el distrito se elevó a 501 en lo que va del 2025.

Se trata de un número elevado que evidencia la magnitud de la inseguridad en esta zona de Manabí, pese las medidas gubernamentales que buscan controlar la criminalidad.

El primer crimen del jueves en Manta

El primer ataque sicario del día se dio a las 14h30 en la vía Manta – San Mateo, dejando un muerto y un herido.

El violento episodio ocurrió frente a los semáforos de una gasolinera, en uno de los tramos más transitados del eje vial que conecta a Manta con la parroquia San Mateo.

Las víctimas se movilizaban en un vehículo Hyundai Tucson, color blanco, cuando sicarios, a bordo de otro automotor, abrieron fuego contra ellos. Al fallecido se lo identificó como Rodis Steven Cabo Cevallos.

Una noche violenta

Aproximadamente a las 20h00, sicarios asesinaron a un taxista en el sector Ceibo Renacer. El sujeto, identificado como Luis Alberto Molina Menéndez, de 43 años, conducía su vehículo cuando fue sorprendido a bala.

El vehículo pertenecía a la compañía de taxis ejecutivos Ciudad Alfaro, con base en Montecristi.

Ya a las 21h15, un nuevo ataque armado cobró la vida número 500 en el distrito. El fallecido tenía 26 años y se lo identificó como Ítalo Carrillo Vélez, Su crimen se dio en la calle 109 y avenida 112, en el callejón Las Américas.

Moradores del lugar vivieron momentos de terror, al escuchar más de 30 detonaciones de arma de fuego.

Otro crimen en el barrio 20 de Mayo

Ya al término de esa jornada, aproximadamente a las 23h35, llegó la cuarta víctima mortal del distrito policial.

Sicarios a bordo de una motocicleta dispararon contra Geovanny Alfredo Loor Lozano, en el barrio 20 de Mayo, arrebatándole la vida de inmediato.

A la cena del crimen llegaron agentes de Criminalística y Dinased de la Policía para realizar las primeras tareas investigativas. Según se informó, no hay detenidos por ninguno de los cuatro sicariatos que ayer sembraron terror en Manta.

Los meses más violentos en Manta

Diciembre es, hasta ahora, el mes con menor número de homicidios del año. Con alrededor de 23 casos, las estadísticas reflejan un comportamiento irregular de la violencia.

Junio había cerrado con 21 muertes violentas, mientras que julio y septiembre, con 55 asesinatos cada uno, se mantienen como los meses más sangrientos de 2025, según datos oficiales.

La ciudadanía se mantiene en zozobra, mientras exige medidas más afectivas a las autoridades de Gobierno. (13)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juicio por desaparición forzada en Caso Las Malvinas culmina este lunes 22 de diciembre

FEF presenta ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Integridad Deportiva

Estados Unidos libera miles de archivos del caso Epstein tras un ultimátum del Congreso

Clubes de Preciado, Mercado y Páez clasifican a octavos de final de la Conference League 2025/26

Claves y métodos para organizar las finanzas al inicio del año

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juicio por desaparición forzada en Caso Las Malvinas culmina este lunes 22 de diciembre

FEF presenta ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Integridad Deportiva

Estados Unidos libera miles de archivos del caso Epstein tras un ultimátum del Congreso

Clubes de Preciado, Mercado y Páez clasifican a octavos de final de la Conference League 2025/26

Claves y métodos para organizar las finanzas al inicio del año

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juicio por desaparición forzada en Caso Las Malvinas culmina este lunes 22 de diciembre

FEF presenta ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Integridad Deportiva

Estados Unidos libera miles de archivos del caso Epstein tras un ultimátum del Congreso

Clubes de Preciado, Mercado y Páez clasifican a octavos de final de la Conference League 2025/26

Claves y métodos para organizar las finanzas al inicio del año

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO