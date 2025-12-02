Cuatro muertes violentas se registraron en menos de 24 horas en el Distrito Manta, marcando un inicio violento de diciembre, último mes del año. Desde las 13h00 del lunes 1 hasta las 08h30 de este martes 2 se registraron cuatro hechos; tres de ellos en Manta y uno en Montecristi. Este Distrito también lo conforma en el cantón Jaramijó.

En el último caso, ocurrido la mañana de este martes 2 de diciembre, Jackson Valencia Cedeño (30) recibió varios impactos de bala. Él se encontraba en una esquina, en el barrio Los Geranios cuando llegaron dos hombres en una motocicleta y uno de ellos le disparó en varias ocasiones.

Valencia quedó tendido en medio de la calle. Al sitio llegaron paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales. Moradores del sector evitaron pronunciarse por temor a alguna represalia.

A uno lo asesinaron en el centro de Manta

Agentes de Criminalística y de Dinased llegaron al barrio Los Geranios para iniciar con las respectivas investigaciones. En este sector se han registrado otros hechos violentos en lo que va del año, según las autoridades e incluso un femicidio. El cuerpo de Valencia Cedeño lo trasladaron al centro forense de la ciudad.

En otro caso, ocurrido la madrugada de este marates 2 de diciembre, se registró el asesinato de Pedro López Benítez (32) en pleno centro de la ciudad. La víctima se encontraba en la avenida Flavio Reyes y avenida 24 hasta donde llegó una camioneta de color blanco. Dos sujetos que se movilizaban en dicho vehículo le dispararon a López.

Según el reporte de las autoridades, a este ciudadano lo trasladaron a una casa de salud, donde los médicos únicamente comprobaron que no tenía signos vitales. Agentes policiales llegaron a la casa de salud para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al centro forense. No obstante, en la escena del crimen se hallaron varios casquillos.

Muertes violentas se acercan a las 500

La noche del lunes 1 de diciembre, en la parroquia La Pila, perteneciente al cantón Montecristi se encontró el cuerpo de una persona con signos de violencia. Se informó que dicho cadáver no ha sido identificado por lo que lo trasladaron al centro forense de mata a esperas que sea reconocido.

Ese mismo día, el lunes 1 de diciembre, cerca de las 13h00 sicarios armados asesinaron a tiros a Cristhian Román (41). Él se desplazaba como copiloto de un auto y le dispararon en el barrio Las Acacias. Se informó que la víctima gerenciaba una empresa. El conductor del automotor, quien hacía transporte de personas a través de una aplicación resultó levemente herido.

La Policía ya cuenta con información de estos cuatro hechos violentos que sacudieron el inicio del mes de diciembre. El Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó registra 482 muertes violentas y ocurre a 29 días que se termine el mes y el año. (17)