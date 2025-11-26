Cuatro muertos y ocho heridos dejó un devastador incendio en conjunto de edificios en China

Un incendio de gran magnitud consumió una urbanización residencial en el distrito de Tai Po, en en norte de Hong Kong, en China. El hecho dejó un saldo preliminar de cuatro personas muertas y ocho heridas, informaron los bomberos y la policía local. El fuego se inició en el bloque 3 de la urbanización King Lok House, parte del complejo público King Fu Estate. Las llamas se propagaron rápidamente a dos edificios contiguos.

Las autoridades elevaron la alerta a nivel 4 (en una escala de 5), el segundo grado más alto, debido a la velocidad de extensión de las llamas. Las llamas se expandieron rápidamente por el andamiaje de bambú instalado en uno de los bloques para trabajos de mantenimiento. Los equipos de rescate confirmaron el hallazgo de cuatro cuerpos sin vida y el traslado de ocho heridos a hospitales cercanos, dos de ellos en estado grave.

Incendio causó alarma en China

Además, varias personas permanecieron atrapadas en los pisos superiores de los tres edificios afectados, según el Departamento de Bomberos de Hong Kong. Más de 200 bomberos y 50 vehículos de emergencia fueron desplegados en el lugar. Las operaciones de extinción y rescate continúan activas, complicadas por el denso humo y el riesgo de colapso estructural. Las autoridades evacuaron a cientos de residentes de los bloques colindantes y habilitaron un centro temporal en una escuela cercana.

El andamiaje de bambú, material tradicionalmente utilizado en Hong Kong para obras en altura, actuó como conductor acelerado del fuego, según los primeros informes oficiales. Este tipo de estructura ha sido señalado en incidentes anteriores por facilitar la propagación rápida de incendios en edificios antiguos. El Gobierno de Hong Kong activó el protocolo de emergencias.

Investigación sobre las causas del siniestro

El jefe ejecutivo, John Lee, expresó sus condolencias a las familias afectadas y prometió una investigación exhaustiva sobre las causas del siniestro una vez controlada la situación. Tai Po, distrito residencial de clase trabajadora con numerosos bloques de vivienda pública construidos entre las décadas de 1970 y 1990, había registrado en los últimos años renovaciones parciales de fachadas, lo que explica la presencia del andamiaje de bambú en varios edificios del área.

Las autoridades mantienen cortadas varias calles aledañas y piden a la población evitar la zona mientras duren las labores de rescate y extinción del incendio en Tai Po.