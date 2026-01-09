Cuatro personas, incluidos dos menores, mueren en ataque armado e incendio en Machala

Un grupo de hombres armados, vestidos con ropa similar a la de la policía, irrumpió en una vivienda del barrio 18 de Octubre, al oeste de Machala, provincia de El Oro la noche del jueves 8 de enero. El hecho ocurrió alrededor de las 23h40 y dejó como saldo cuatro personas fallecidas, incluyendo una niña de 13 años y un adolescente de 17.

Los atacantes dispararon contra los ocupantes y provocaron un incendio que destruyó la casa. Según informes iniciales, el hecho podría estar vinculado a disputas entre grupos delictivos, con amenazas previas reportadas por una sobreviviente.

Las víctimas fueron identificadas como Natalia S. N. , de 13 años; Edin F. C. , de 17; Johanna Cecilia Valarezo Sigüenza, de 40; y Enrique Leonardo Meza Rogel, de 41. Dos de los fallecidos eran estudiantes, considerados como víctimas indirectas del ataque.

Uno de los adultos tenía antecedentes penales, de acuerdo con datos policiales. Una mujer que estaba en el lugar sobrevivió al esconderse en un baño y relató que recibió mensajes de amenaza horas antes, enviados por su exconviviente.

Detalles del suceso

Según información preliminar, los implicados llegaron en un vehículo negro y entraron al inmueble portando fusiles y armas cortas.

Tras los disparos, se produjo una explosión, posiblemente causada por un cilindro de gas o material inflamable, lo que inició el fuego. El Cuerpo de Bomberos intervino para controlar las llamas y evitar que se extendieran a casas vecinas. Una vez apagado el incendio, se encontraron los cuerpos con heridas de bala y quemaduras.

La Policía Nacional recogió evidencias en la escena. El levantamiento de los cadáveres se realizó cerca de la 01h30 del viernes 9 de enero. Las autoridades indican que el ataque fue planificado y dirigido, ya que los intrusos preguntaron por una persona específica al ingresar.

Violencia e inseguridad en Machala

Este evento se suma a una serie de incidentes violentos en la provincia de El Oro, donde Machala ha registrado disputas entre bandas organizadas. Un mes antes, en diciembre de 2025, ocurrió un asesinato en la misma área que podría estar relacionado, sin embargo eso será determinado bajo investigaciones.

La sobreviviente de este hecho, mencionó que las amenazas previas involucraban a su exconviviente, lo que apunta a un posible móvil personal mezclado con actividades criminales.

Ecuador enfrenta una ola de inseguridad ligada a conflictos delictivos, con reportes de masacres en prisiones y ataques en espacios públicos durante 2025, como los motines en la cárcel de Machala que dejaron decenas de muertos.

La Policía analiza si el crimen guarda relación con grupos delictivos mayores, como Los Lobos. Sin embargo, no se han reportado detenciones inmediatas.