Cuatro personas fueron halladas sin vida dentro de un vehículo en la vía a Quito, en Santo Domingo

Cuatro personas sin vida fueron encontradas dentro de un vehículo en el kilómetro 6 de la vía a Quito, en Santo Domingo de los Tsáchilas, durante la madrugada de este domingo 21 de diciembre de 2025. Entre las víctimas se encuentra una mujer que estaba embarazada, según información preliminar.

El hallazgo se registró alrededor de las 05:30, cuando ciudadanos alertaron a la Policía Nacional sobre un automotor detenido en circunstancias inusuales. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron la presencia de cuatro cuerpos sin signos vitales en el interior del vehículo.

Traslado de los cuerpos y primeras diligencias

Los cuerpos fueron trasladados hasta el Centro Forense de Santo Domingo, donde se realizarán los protocolos legales y pericias correspondientes para determinar las causas exactas del hecho y avanzar en la identificación de las víctimas.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de los fallecidos, mientras personal especializado continúa con las investigaciones y levantamiento de indicios en la escena.

Santo Domingo: hipótesis bajo investigación por la Policía

De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, el hecho podría estar relacionado con un intento de asalto, aunque no se descarta un ataque selectivo, debido a las características del caso.

Información extraoficial señala que las víctimas presentarían huellas de violencia y heridas provocadas por arma de fuego. Estos datos se verificarán con los informes forenses y balísticos.

Investigación en curso y llamado a la ciudadanía

La Policía Nacional mantiene acordonada la zona mientras se recopilan elementos que permitan esclarecer lo ocurrido. El caso permanece en desarrollo y se espera que en las próximas horas se emita un pronunciamiento oficial con mayores detalles. (07)