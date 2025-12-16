COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Quito
Sociedad

Cuatro rutas del Centro Histórico entran en fase de prueba con nuevos recorridos

El Municipio de Quito puso en preoperación cuatro rutas del Centro Histórico para optimizar la movilidad y fortalecer conexiones con el Metro y corredores.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Cuatro rutas del Centro Histórico entran en fase de prueba con nuevos recorridos
Buses urbanos en recorridos.
Cuatro rutas del Centro Histórico entran en fase de prueba con nuevos recorridos
Buses urbanos en recorridos.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Cuatro rutas del Centro Histórico de Quito iniciaron una fase de prueba para mejorar cobertura, conectividad y tiempos de viaje, como parte del ordenamiento del transporte público.

Cuatro rutas de transporte público del Centro Histórico de Quito iniciaron una fase de preoperación de 45 días, desde el sábado 13 de diciembre, con nuevos recorridos, para mejorar la movilidad, ampliar cobertura y fortalecer conexiones con otros sistemas.

El Municipio de Quito, a través de Quito Informa, informó que las rutas El Placer – av. 24 de Mayo – La Marín, Cima de la Libertad – La Magdalena, El Dorado – Ciudadela Universitaria y Yaguachi – Universidad Central entraron en proceso de mejora.

Durante la preoperación, los nuevos trazados se prueban directamente en las calles. En este periodo se evalúan tiempos de viaje, frecuencias, accesibilidad y conexiones con otros sistemas de transporte.

Además, los equipos técnicos recogen la opinión de los usuarios, con el objetivo de realizar ajustes antes de la operación definitiva. Este proceso permite validar los cambios en condiciones reales de circulación.

Mejoras en cobertura y conectividad

La ruta El Placer – av. 24 de Mayo – La Marín fortaleció su conexión con el Corredor Suroccidental, el Trolebús y la Terminal Microrregional La Marín. También amplió su cobertura hacia El Placer Alto y Bajo, Ciudadela Espejo y El Tejar.

Con estos ajustes, entre 5.000 y 7.000 personas se benefician. Para muchos usuarios, este cambio representa su primer acceso al transporte público formal.

En tanto, la ruta Cima de la Libertad – La Magdalena mejoró su articulación con el Corredor Suroccidental y la Estación Multimodal La Magdalena. El impacto alcanza a 8.000 a 10.000 usuarios.

Articulación con universidades y Metro

La ruta El Dorado – Ciudadela Universitaria ajustó su recorrido para conectar mejor zonas residenciales con la Universidad Central del Ecuador y su entorno académico. Este cambio beneficia principalmente a estudiantes, docentes y vecinos.

La línea se integra con los corredores Central Norte y Sur Occidental, y mantiene cercanía con las estaciones Alameda y Ejido del Metro, alcanzando a 8.000 a 10.000 personas.

Por su parte, la ruta Yaguachi – Universidad Central refuerza su conexión con el Corredor Sur Occidental y la Estación San Francisco del Metro, facilitando el acceso desde Yaguachi y Santa Lucía Baja, con cerca de 5.000 usuarios beneficiados.

Monitoreo técnico y ordenamiento del sistema

Durante la fase de prueba, los equipos municipales realizan monitoreos en campo y coordinan con los operadores. El objetivo es lograr un servicio más ordenado, confiable y eficiente.

Estas acciones forman parte del proceso integral para ordenar rutas y frecuencias, reducir tiempos de viaje y facilitar la movilidad en el Centro Histórico y su zona de influencia.

El Municipio señaló que estas mejoras buscan que moverse por la ciudad sea más sencillo, con recorridos mejor conectados y adaptados a la demanda actual.

Otras rutas mejoradas y extensiones

De forma complementaria, se realizaron ajustes en corredores como el Sur Occidental, Central Norte, Valle de Los Chillos, Programa Norte, Programa Sur y la Transversal Conexión Metro. Varias rutas ahora llegan directamente a estaciones del Metro, Trolebús y Ecovía.

En el norte de Quito, rutas como Atucucho, La Pulida y Carmen Bajo se conectan con la Estación El Labrador, integrando distintos sistemas de transporte.

En el sur, se intervinieron 11 rutas, con extensiones como La Merced – Quitumbe, Cornejo – Quitumbe y la conexión Lloa–Quitumbe, que enlaza una parroquia rural con el sistema Metro y otros corredores urbanos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sustraen equipos periodísticos de Ecuavisa mientras cubrían un reportaje, en Guayaquil

Estados Unidos anuncia bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela

Estos son los 20 objetivos de alto valor que han sido detenidos dentro y fuera de Ecuador en lo que va del 2025

Consejo de la Judicatura impone cinco sanciones a exdirector de Manabí vinculado en el caso Narcotentáculos

Operativos Libertad dejan 65 detenidos y evitan que víctimas de extorsiones y secuestros paguen más de 260 mil dólares en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sustraen equipos periodísticos de Ecuavisa mientras cubrían un reportaje, en Guayaquil

Estados Unidos anuncia bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela

Estos son los 20 objetivos de alto valor que han sido detenidos dentro y fuera de Ecuador en lo que va del 2025

Consejo de la Judicatura impone cinco sanciones a exdirector de Manabí vinculado en el caso Narcotentáculos

Operativos Libertad dejan 65 detenidos y evitan que víctimas de extorsiones y secuestros paguen más de 260 mil dólares en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sustraen equipos periodísticos de Ecuavisa mientras cubrían un reportaje, en Guayaquil

Estados Unidos anuncia bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela

Estos son los 20 objetivos de alto valor que han sido detenidos dentro y fuera de Ecuador en lo que va del 2025

Consejo de la Judicatura impone cinco sanciones a exdirector de Manabí vinculado en el caso Narcotentáculos

Operativos Libertad dejan 65 detenidos y evitan que víctimas de extorsiones y secuestros paguen más de 260 mil dólares en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO