Roban casi 1,3 millones de dólares en efectivo desde sucursal de oficina de Prosegur en Chile

Cuatro sujetos, entre ellos un trabajador plenamente identificado de la empresa Prosegur son sospechosos de robar cuatro bolsas con 1.200 millones de pesos (1,3 millones de dólares) en efectivo. El hecho ocurrió en la bodega de la empresa de transportes de valores Prosegur, ubicada en el centro de Concepción, región del Biobío. La propia compañía puso la denuncia en la Fiscalía y allí se confirmó el monto definitivo del botín.

Según la investigación preliminar de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI), los delincuentes ingresaron sin emplear violencia ni intimidación con armas. Debido a aquella acción este caso se clasifica como hurto y no como robo con intimidación. El subprefecto Cristián Irribarra, jefe de la BIRO Concepción, explicó que el dinero correspondía a recolecciones realizadas durante dos días de varios bancos.

Prosegur tiene sede en varios países

Los autores huyeron en un vehículo que horas después apareció incinerado a pocas cuadras de la sucursal y que mantenía una denuncia vigente por robo. La seremi de Seguridad Pública del Biobío, Paulina Stuardo, confirmó el monto de 1.200 millones de pesos; es decir 1,3 millones de dólares. Ella señaló que “la PDI mantiene un amplio despliegue investigativo para dar con los responsables en el menor plazo posible”.

Agregó que se revisan cámaras de seguridad y se realizan diligencias periciales en el sitio del suceso. Fuentes policiales indicaron que uno de los participantes es un trabajador de la empresa que ya está plenamente identificado. Se espera poder dar con el paradero de este extrabajador y luego con el resto de la banda. El general de Carabineros Renzo Micono, jefe de la Zona Biobío, destacó que la ausencia de violencia física o uso de armas impide calificar el hecho como robo con intimidación.

Recibirían una sanción menor a tres años

Prosegur emitió un comunicado donde lamentó el incidente y afirmó que colabora plenamente con las autoridades. La empresa activó sus protocolos internos y anunció una auditoría para determinar eventuales fallas en los procedimientos de seguridad. Hasta el cierre de esta nota no se reportaron personas detenidas. La PDI mantiene reservada la identidad del empleado implicado mientras se gestiona la orden de detención correspondiente.

El caso se suma a una serie de incidentes que han afectado a empresas de transporte de valores en la región del Biobío durante 2025, aunque este es el de mayor monto registrado en lo que va del año. Al tratarse de un hurto, los sospechosos, en caso de ser detenidos, lograrían una sentencia menor a los tres años de cárcel, según la legislación chilena.