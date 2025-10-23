Cuenca Juniors avanza a semifinales de Copa Ecuador tras vencer 2-1 a 9 de Octubre

Cuenca Juniors logró un importante triunfo 2-1 sobre 9 de Octubre en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, clasificándose a las semifinales de la Copa Ecuador 2025.

El equipo dirigido por Leonardo Venegas mostró dominio en la primera mitad, adelantándose con goles de Edwin Zambrano y Tuka Ordóñez. Por mientras 9 de Octubre descontó al inicio del segundo tiempo, aunque no pudo evitar la eliminación.

Dominio de Cuenca Juniors

Desde el inicio del partido, Cuenca Juniors se impuso como el dominador claro de las acciones y gestionó las mejores oportunidades, con un juego fluido y presión alta. A los 22 minutos, Edwin Zambrano sacó un potente disparo al primer palo que una respuesta débil del arquero Brandon Obregón dejó en gol para el 1-0. Este tanto representó un envión anímico para Cuenca, que minutos más tarde amplió su ventaja en una jugada polémica.

Un centro al medio encontró a Roberto Ordóñez, quien sintió un claro agarrón dentro del área, y tras revisión del VAR, el árbitro pitó penal y expulsó a Yilmar Celedón en 9 de Octubre. La ‘Tuka’ Ordóñez se encargó de transformar el penal, poniendo el 2-0 al minuto 31. A pesar de la expulsión de Bryan González en el equipo cuencano cerca del cierre del primer tiempo, el marcador no se alteró y Cuenca mantuvo el control.

El descuento visitante llegó tempranamente en la segunda mitad, cuando Jipson Arroyo anotó en el minuto 57, animando el cotejo para 9 de Octubre. Sin embargo, la inferioridad numérica y el buen orden defensivo de Cuenca Juniors impidieron que lograran igualar o forzar penales.

Próximo compromiso y expectativas

Con esta victoria, Cuenca Juniors avanza a semifinales donde enfrentará a Universidad Católica, equipo que busca consolidarse como candidato de la Copa Ecuador. La fase semifinal contempla partidos de ida y vuelta, lo que abre una expectativa creciente sobre la capacidad competitiva del club cuencano.

Mientras tanto, Cuenca Juniors continúa peleando en el Ascenso Nacional, sumando ilusión y confianza para sus próximas presentaciones. Por su parte, 9 de Octubre sigue consolidándose en la Liga Pro Serie B, pero quedó eliminado de la Copa Ecuador como consecuencia del resultado.

Análisis y contexto deportivo

El partido mostró la capacidad de Cuenca Juniors para controlar y definir en momentos clave, aprovechando la superioridad numérica y las ocasiones generadas. La actuación defensiva y táctica fue fundamental para contener los ataques de 9 de Octubre, que a pesar del esfuerzo y su gol de Arroyo, no logró revertir la situación adversa.

Cuenca Juniors ha demostrado crecimiento y madurez en el torneo, dejando en el camino a clubes de mayor historial como Barcelona SC y demostrando estar a la altura en la Copa Ecuador. Este hito les permite seguir soñando en un torneo donde el crecimiento institucional y deportivo está marcado por resultados destacables.

Por último, este duelo confirmó el buen nivel de competición de la Copa Ecuador 2025 y la competitividad de los equipos que luchan por un lugar en la élite del fútbol nacional.