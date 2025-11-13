Cuenca Juniors con Astilleros y Aviced con Aampetra definen pase a semifinales

Este viernes en Cuenca y Azogues se definirán a dos de los cuatro clubes que disputarán las semifinales del Campeonato Nacional de Segunda Categoría. Los dos choques se darán a las 19h00.

Llaves abiertas en Azuay

El primer encuentro se jugará en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca, donde Aviced FC, dirigido por Juan Carlos Elías, recibirá a Aampetra. La ida, disputada en el Estadio General Rumiñahui de Sangolquí, terminó 1-1, con goles de Diego Pauta para Aviced y Davor Montiel para Aampetra. Aviced cuenta con jugadores clave como Geancarlos Zumba, Carlos Moyano y Pauta. Por su parte, Aampetra, bajo la dirección de Luis Naranja, alinea a Robinson Requené, Jonathan Medina, Arnaldo Valverde y Duman Herrera. El valor de las entradas es de 5 dólares.

En paralelo, a la misma hora, Cuenca Juniors, dirigido por Leonardo Vanegas, enfrentará a Astilleros FC en el Estadio Jorge Andrade Cantos de Azogues. La ida también empató 1-1, con anotaciones de Juan Carlos Cifuentes para Astilleros y Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez para Cuenca Juniors. El equipo local destaca por Jorge Góngora y Ordóñez, mientras que Astilleros presenta a Cifuentes, Joao Paredes y Xavier Pineida como figuras principales.

Estos duelos forman parte de la fase eliminatoria del torneo, que inició en septiembre con 64 equipos provinciales y busca premiar el mérito deportivo para el ascenso.

Favoritos y revanchas el sábado

El ganador de Aviced vs. Aampetra se medirá en semifinales al vencedor de la serie entre Liga de Portoviejo y Guaranda FC. En la ida, disputada en el Estadio Reales Tamarindos, Liga de Portoviejo ganó 3-0. La vuelta se jugará este sábado 15 de noviembre a las 11h00 en el Estadio Alfredo Vinicio Castro de Chimbo, cantón de la provincia de Bolívar.

En la otra llave, el ganador de Cuenca Juniors vs. Astilleros enfrentará al vencedor entre Juventud Italiana y Mineros SC. La ida terminó 2-1 a favor de Mineros. La vuelta será el sábado a las 12h00 en el Estadio Jocay de Manta, con ingreso gratuito para la hinchada local, según anunció Juventud Italiana, que busca la revancha.

El Ascenso Nacional 2025, organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), entrega dos plazas a la Serie B 2026. Todos los encuentros de esta jornada se transmitirán por la plataforma Marca 90 en YouTube.