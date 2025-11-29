COMUNIDAD POR USD 1
Hace 5 meses
Deportes
Fútbol Segunda Categoría

Cuenca Juniors derrota a Mineros en semifinal de ida y es favorito para ascender e ir a la final

Cuenca Juniors venció 0-2 a Mineros en la semifinal de ida de la Segunda Categoría, con goles de Jesús Preciado y Roberto Ordóñez, sacando ventaja para el ascenso nacional.
Cuenca Juniors derrota a Mineros en semifinal de ida y es favorito para ascender e ir a la final
Cuenca Juniors saca ventaja ante Mineros y es favorito para ascender a la Serie B.
Cuenca Juniors derrota a Mineros en semifinal de ida y es favorito para ascender e ir a la final
Cuenca Juniors saca ventaja ante Mineros y es favorito para ascender a la Serie B.

Cuenca Juniors derrotó 0-2 a Mineros en el partido de ida de las semifinales del Campeonato Nacional de Segunda Categoría. El encuentro se jugó en el estadio Christian Benítez Betancourt, Guayaquil, Ecuador.

El resultado otorga a Cuenca Juniors una ventaja de dos goles en la serie por el ascenso a la Serie B. El encuentro formó parte de los playoffs del Campeonato Nacional de Segunda Categoría 2025, torneo organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol para definir dos ascensos a la Serie B. 

Desarrollo del primer tiempo

El primer gol llegó al minuto 18: Byron Torres ejecutó un saque de banda, la defensa local erró en el despeje, y tras una jugada colectiva Henry Mercado cabeceó para Jesús Preciado, quien controló con el pecho y remató de derecha venciendo al arquero Kelvin Espinoza (0-1). 

Al minuto 32, Congo sancionó penal por mano de Byron Torres en el área. Stiven Molina cobró con zurda, pero elevó el balón por encima del travesaño custodiado por Juan López. El ritmo se mantuvo equilibrado, con Cuenca Juniors enfocada en contragolpes por bandas. 

Segundo tiempo y sentencia

En el complemento, ambos equipos generaron opciones de goles, pero carecieron de efectividad. Sin embargo, al minuto 76, la visita anotó el segundo tanto. Tras un remate de larga distancia el arquero Espinoza rechazó mal y Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez, no perdonó y remató de derecha para el 0-2. Las conquistas de Preciado y Ordóñez ponen a soñar al elenco que dirige Leonardo Vanegas, con el primer ascenso a la Serie B, y jugar la final única en el estadio Fernando Guerrero, de Riobamba. 

Próximos pasos en los playoffs

La vuelta entre Cuenca Juniors y Mineros SC se disputará el próximo fin de semana en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Cuenca Juniors necesita no perder por más de dos goles para avanzar. El ganador de esta serie enfrentará en la final al vencedor de la otra semifinal entre Liga de Portoviejo y Aampetra, que empataron 0-0 en la ida el 23 de noviembre en Sangolquí.

Liga de Portoviejo, de Manabí, y Aampetra, de Pichincha, definen este domingo 30 de noviembre a las 15h00 en el Estadio Reales Tamarindos, Portoviejo.

