Cuenca Juniors se clasificó a la Serie B y disputará la final del Ascenso ante Liga de Portoviejo

Cuenca Juniors, liderado por el delantero Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez, selló su ascenso a la Serie B del fútbol ecuatoriano para la temporada 2026. Lo logró tras derrotar a Mineros en la vuelta de la segunda semifinal del Torneo Nacional de Ascenso. El partido se disputó el domingo 7 de diciembre de 2025 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca, con un marcador de 4-0 que dejó el global en 6-0 a favor de los locales.

Este logro permite al equipo azuayo unirse a Liga de Portoviejo en la Serie B, destacando su trayectoria como revelación del año. El primer gol lo anotó Javier Ibarra a los 23 minutos del primer tiempo, consolidando la ventaja obtenida en el encuentro de ida. El segundo tanto lo marcó Erwin Zambrano a los 68 minutos. Ordóñez marcó a los 89 y para cerrar la goleada marcó el nigeriano Feyiseitan Asagidigbi. En la ida, Cuenca Juniors había ganado 0-2 en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar.

Cuenca Juniors es el equipo revelación del 2025

Con este resultado, Cuenca Juniors avanza a la final del Torneo Nacional de Ascenso, donde enfrentará a Liga de Portoviejo. El duelo se jugará el sábado 13 de diciembre de 2025, a partir de las 15h00, en el estadio Olímpico de Riobamba, provincia de Chimborazo. Esta instancia definirá al campeón del certamen de ascenso, aunque ambos equipos ya aseguraron su presencia en Serie B para el próximo año.

El Torneo Nacional de Ascenso es una competición clave en el fútbol ecuatoriano, organizada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Este certamen permite a clubes de categorías inferiores optar por promociones a divisiones superiores. En 2025, el torneo ha involucrado a varios equipos provinciales, fomentando el desarrollo del deporte en las diferentes regiones. Cuenca Juniors, este año participó en la Copa Ecuador, siendo eliminado por Universidad Católica en semifinales.

La final con Liga (P) se jugará en Riobamba

Cuenca Juniors ha emergido como un contendiente inesperado, atrayendo atención por su estilo de juego disciplinado bajo la guía en cancha de Ordóñez. Liga de Portoviejo, por su parte, llega a la final tras eliminar a Aampetra en la otra semifinal, consolidando su retorno a Serie B tras periodos en divisiones inferiores. El estadio Olímpico de Riobamba, con capacidad para 12 mil espectadores, será el escenario neutral para este cierre de temporada, promoviendo la equidad en la competición.

Este ascenso de Cuenca Juniors resalta el crecimiento del fútbol en la Sierra ecuatoriana, donde clubes como Deportivo Cuenca han marcado precedentes en Serie A. Para 2026, la Serie B contará con doce equipos, incluyendo estos ascendidos, en un formato de todos contra todos que busca elevar el nivel competitivo. La FEF ha enfatizado la importancia de estos torneos para el talento emergente, con regulaciones que priorizan la formación de jugadores locales.