Hace 5 meses
Espectáculos
Música

Daddy Yankee arremete con nueva demanda por presunta apropiación de regalías y manipulación de derechos

El reguetonero presentó una nueva acción legal contra Raphy Pina y Mireddys González, en medio de acusaciones por alteración de documentos, desvío de regalías y coerción en la industria musical.
La parte demandante (Daddy Yankee) exige una compensación económica, la corrección de registros alterados y la aplicación de mecanismos que impidan que acciones similares vuelvan a ejecutarse. Foto: IG daddyyankee.
La parte demandante (Daddy Yankee) exige una compensación económica, la corrección de registros alterados y la aplicación de mecanismos que impidan que acciones similares vuelvan a ejecutarse. Foto: IG daddyyankee.

El cantante Daddy Yankee intensificó su ofensiva legal con una nueva demanda contra Raphy Pina y Mireddys González, luego de revelarse señalamientos sobre presuntas maniobras que afectaron sus derechos económicos. Los documentos, interpuestos por Los Cangris, Inc. y Ramón L. Ayala Rodríguez, también incluyen a Edwin Prado, Andrés Coll y otras entidades vinculadas a ellos.

La nueva demanda de Daddy Yankee se presentó tras el acceso del portal People en Español, medio que indicó que el artista acusa a los señalados de apropiación ilícita de derechos de autor, además de desviar regalías que le pertenecen. El caso generó fuerte impacto en la industria musical por el tamaño de los señalamientos.

Acusaciones sobre manipulación de documentos

Según el expediente, desde el 2015, Raphy Pina y su círculo cercano modificaron documentos de la industria con el objetivo de colocarlo como coautor de ciertos éxitos. Esto habría derivado en pérdidas millonarias para los verdaderos creadores, quienes quedaron desplazados por estas prácticas.

Además, el equipo legal señala que la pareja de Natti Natasha aplicó tácticas de intimidación, coerción e incluso violencia para mantener controlados a varios artistas.

Daddy Yankee: medidas solicitadas en el proceso

La parte demandante (Daddy Yankee) exige una compensación económica, la corrección de registros alterados y la aplicación de mecanismos que impidan que acciones similares vuelvan a ejecutarse.

La demanda también incluye a Mireddys González, con quien Daddy Yankee mantuvo un matrimonio de casi tres décadas. A ella se le atribuye preparar asignaciones que aumentaron artificialmente las participaciones de Pina-Nieves.

Silencio de los señalados y expectativa en la industria

Hasta ahora, los mencionados en el proceso no emitieron declaraciones públicas. La industria observa con atención el resultado de esta nueva ofensiva legal del reguetonero Daddy Yankee, que podría redefinir formas de control y transparencia en la música urbana. La expectativa crece ante un caso que involucra millones, derechos de autor y figuras con amplia influencia en el género.

