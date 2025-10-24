Daniel Noboa anuncia regreso de la sede ejecutiva a Quito

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este jueves 23 de octubre que la sede oficial del Ejecutivo retornará a Quito, tras permanecer un mes en Latacunga, Cotopaxi, debido a las protestas desatadas por la eliminación del subsidio al diésel. La decisión, comunicada a través de su cuenta en la red social X, marca el cierre de un periodo de tensiones sociales. Este periodo incluyó el paro nacional liderado por la CONAIE.

El traslado temporal a Latacunga se dispuso el 13 de septiembre, un día después de que Daniel Noboa anunciara la eliminación del subsidio al diésel mediante el Decreto 126. Esta medida buscaba estabilizar las finanzas públicas, pero generó un mes de movilizaciones sociales, con bloqueos, enfrentamientos y demandas. Estas demandas buscaban revertir el alza del IVA al 15%. Durante este periodo, Latacunga albergó las actividades del Ejecutivo. Esto ocurrió en un contexto de recesión económica y creciente inseguridad.

Latacunga, símbolo de resistencia gubernamental

En su mensaje, Daniel Noboa destacó el rol de Latacunga durante la crisis: “Cuando el país atravesó sus días más inciertos, Latacunga se convirtió en el corazón del Ecuador. Aquí se sostuvo la esperanza, se mantuvo el rumbo y se demostró que la unidad puede más que el miedo”. El mandatario agradeció a la ciudad por su apoyo, calificándola como “símbolo de dignidad, valentía y fuerza”.

Añadió: “Así como ustedes nos defendieron, nosotros los defenderemos siempre”.El retorno a Quito se produce tras la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esta ley busca combatir el crimen organizado mediante donaciones privadas. Sin embargo, el gobierno enfrenta críticas por la falta de transparencia en el uso de los USD 3.600 millones recaudados por el IVA. Persisten las demandas de la CONAIE, que incluyen reducir el IVA al 12% y aumentar el salario básico.

Hoy el Ecuador se levanta con dignidad y con fuerza. Y gran parte de esa fuerza está aquí, en Latacunga. Cuando el país atravesó sus días más inciertos, Latacunga se convirtió en el corazón del Ecuador. Aquí se sostuvo la esperanza, se mantuvo el rumbo y se demostró que la… pic.twitter.com/pRSm7eDruO — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) October 23, 2025

Contexto de desafíos económicos y sociales

La decisión de Daniel Noboa se enmarca en un escenario de tensiones políticas, con elecciones previstas para febrero de 2026 y un acuerdo con el FMI que exige reformas fiscales. El regreso a Quito busca normalizar las operaciones del Ejecutivo, aunque el descontento social y la inseguridad siguen siendo desafíos pendientes. El gobierno no ha precisado si el retorno implica medidas adicionales para atender las demandas ciudadanas.