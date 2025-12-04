Daniel Noboa declara terrorista al grupo Hermanos Musulmanes y ordena nuevas acciones de inteligencia en Ecuador

El presidente Daniel Noboa declaró terrorista al grupo Hermanos Musulmanes, después de recibir un informe clasificado que detalla su presunta injerencia en Ecuador. El Gobierno adoptó esta decisión para reforzar la seguridad nacional y evitar riesgos contra la población civil, según explicó en un decreto oficial.

El documento instruye al Centro Nacional de Inteligencia a profundizar el análisis sobre la presencia de este movimiento islamista entre estructuras del crimen organizado. También ordena categorizar a los grupos y coordinar acciones con agencias internacionales para fortalecer la respuesta del Estado.

Daniel Noboa pide análisis integral sobre los Hermanos Musulmanes

El decreto llega en medio del viaje del mandatario a Emiratos Árabes Unidos, España y Noruega, una gira cuyo detalle aún no se difunde. La canciller Gabriela Sommerfeld anticipó que en Emiratos Árabes Unidos la delegación buscará “fortalecer todas las actividades, acciones y proyectos que ya están en curso”.

La ministra indicó que este acercamiento diplomático impulsará “particularmente proyectos de inversión, un proyecto financiero y también proyectos de energía”.

Qué representa el grupo Hermanos Musulmanes

Los Hermanos Musulmanes surgieron en Egipto hace un siglo y se mantienen como uno de los movimientos políticos islámicos más influyentes en el mundo árabe. Varias naciones, como Egipto y Emiratos Árabes Unidos, catalogan a esta organización como grupo terrorista debido a su impacto regional.

En mayo pasado, Daniel Noboa condenó la supuesta influencia del movimiento “con actos terroristas o ataques que puedan cometer en el territorio ecuatoriano”. Esa declaración se oficializó durante un decreto emitido desde Abu Dabi, al cierre de una gira internacional realizada a inicios de año.

Ecuador mantiene estrategia contra organizaciones transnacionales

Ecuador permanece desde 2024 bajo un estado de conflicto armado interno, decretado para enfrentar a las bandas criminales nacionales. El Gobierno identifica a estos grupos como terroristas y amplía esa condición a organizaciones extranjeras como Tren de Aragua, Hamás, Hezbolá y el Cartel de los Soles.

Esta estrategia busca contener la expansión de estructuras delictivas que podrían establecer alianzas o incursiones en el país. Con la nueva declaratoria, el Ejecutivo incorpora a los Hermanos Musulmanes dentro del mapa de seguridad regional.