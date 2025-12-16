Daniel Noboa demanda a Progen en EE.UU. por contratos de $149 millones; oposición exige acción penal en Ecuador

La oposición en Ecuador exige el inicio de un proceso penal local por el caso Progen, involucrando dos contratos de $149 millones para motores de generación eléctrica, mientras el presidente Daniel Noboa opta por una demanda en Estados Unidos. Legisladores de Revolución Ciudadana (RC) y Partido Social Cristiano (PSC) critican la falta de acciones internas y llaman a investigaciones contra funcionarios implicados.

Según diario El Universo, el asambleísta Lenin Barreto (RC) califica de “irrisorio” que no se haya actuado en Ecuador tras un año de retrasos en soluciones energéticas. Afirma que las irregularidades involucran instituciones como Celec, Termo Pichincha y ElectroGuayas, y ministros de Energía como Roberto Luque e Inés Manzano. Luque negoció y visitó fábricas de Progen en Florida, mientras Manzano autorizó pagos pese a incumplimientos de Progen y ATM. Barreto insiste en complicidad de viceministros como Fabián Calero, exgerente de Celec, y Arturo Félix Wong, exsecretario de Administración.

Medidas opositoras y falta de avances

Barreto presentó una noticia criminis ante la Fiscalía General del Estado el 12 de octubre de 2024, sin avances ni allanamientos hasta ahora. Con la admisión implícita de irregularidades por Noboa, RC insistirá en un juicio político, anticipando bloqueo por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) o archivo en la Comisión de Fiscalización.

Por su parte, Alfredo Serrano (PSC) valora recuperar recursos internacionalmente, pero prioriza acciones en Ecuador. “Hubiera querido una acusación particular aquí por este gran robo”, expresa, cuestionando investigaciones contra funcionarios de alto, mediano y bajo nivel. Critica la falta de juicio político contra Manzano y obstrucción a fiscalización legislativa.

Demanda presidencial en EE.UU.

El presidente Daniel Noboa presentó una demanda contra Progen en un tribunal de Florida, Estados Unidos, por los contratos de $149 millones. La acción busca determinar daños y recuperar recursos, respondiendo a cláusulas contractuales que exigen procedimientos en esa jurisdicción. El sector oficialista aplaudió la medida, enfatizando que el gobierno llegará “hasta las últimas consecuencias”.

Dispuse que el Estado ecuatoriano demande a PROGEN en Estados Unidos. Ayer se presentó. Sé que este tema ha generado preocupación a muchos ecuatorianos. Por eso cuentan con mi decisión y determinación, de acudir a todas las instancias, hasta que exista reparación integral al… pic.twitter.com/K9ACXxyvSU — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) December 16, 2025

El asambleísta Andres Castillo (ADN) destaca que la Contraloría identificó responsabilidades administrativas en un informe previo. Si se revela involucramiento de autoridades superiores, se identificarán responsabilidades adicionales. Castillo defiende la demanda en EE.UU. como necesaria para proteger intereses nacionales.

Fiscalización legislativa en curso

En el ámbito legislativo, la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, presidida por Diana Jácome, fiscaliza el caso desde hace seis meses. Jácome aplaudió la iniciativa de Noboa y asegura continuidad independiente de la acción en Florida. Presentará un informe en próximos días, sin fecha exacta, y señala que el tema estuvo en la Asamblea hace un año sin avances previos.

La comisión recibió a autoridades gubernamentales, firmantes de contratos y al Contralor, quien indica responsabilidades administrativas, civiles y penales. Jácome no adelanta detalles del informe, argumentando plazos cumplidos pese al receso legislativo inminente de quince días.

El caso Progen surge tras los desafíos energéticos en Ecuador, con déficits en generación eléctrica exacerbados por sequías y fallos en infraestructura desde 2023. Los contratos buscaban mitigar cortes, pero incumplimientos generaron pérdidas.