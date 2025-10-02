COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Negocios
Economía

Daniel Noboa destaca crecimiento económico en septiembre, pero sectores productivos de Ecuador reportan pérdidas por el paro nacional

Productores de leche, papa y flores sufren pérdidas millonarias por bloqueos de vías. El paro nacional expone la dualidad entre crecimiento macroeconómico y pérdidas productivas.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Gobierno de Daniel Noboa destaca crecimiento económico en septiembre, pero sectores productivos de Ecuador reportan pérdidas por el paro nacional
El presidente resaltó también que la tasa de empleo bruto llegó al 64,2% en agosto, con una tendencia de crecimiento. Estos resultados fortalecen la narrativa oficial sobre la solidez de la economía. Foto: Presidencia de Ecuador.
Gobierno de Daniel Noboa destaca crecimiento económico en septiembre, pero sectores productivos de Ecuador reportan pérdidas por el paro nacional
El presidente resaltó también que la tasa de empleo bruto llegó al 64,2% en agosto, con una tendencia de crecimiento. Estos resultados fortalecen la narrativa oficial sobre la solidez de la economía. Foto: Presidencia de Ecuador.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

msanchez@lamarea.ec

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó que en septiembre el país registró un crecimiento económico del 10% en ventas totales y un 16,6% en exportaciones. Estos indicadores muestran un desempeño positivo en medio del paro nacional de la Conaie, que protesta contra la eliminación del subsidio al diésel.

En su cuenta de X, el mandatario destacó avances en sectores clave: Construcción creció 27,2%, comercio 13,4%, producción petrolera 14,7%, turismo 8,9% y agricultura 7,3%. “Algunos trataron de parar a los ecuatorianos… no pudieron”, afirmó el presidente en su publicación.

Daniel Noboa: exportaciones y reservas internacionales en aumento

El Gobierno de Ecuador también detalló que las exportaciones petroleras crecieron 29,1% y las no petroleras 13,9%. Daniel Noboa señaló que “la dolarización está más fuerte que nunca”, respaldada por reservas internacionales de $8.602 millones, con un aumento de $433 millones en solo un mes.

En cuanto al sistema financiero, los depósitos bancarios alcanzaron $57.372 millones hasta agosto de 2025, un incremento del 15,8% frente al 2024. “Eso se traduce en más plata, ahorro e inversión”, sostuvo Noboa, destacando la confianza en la economía nacional.

Indicadores de empleo y consumo de diésel

Daniel Noboa resaltó también que la tasa de empleo bruto llegó al 64,2% en agosto, con una tendencia de crecimiento. Estos resultados fortalecen la narrativa oficial sobre la solidez de la economía.

No obstante, Noboa reconoció que el consumo de diésel cayó 15,9% a nivel nacional debido al contrabando. “Una vez más, dato mata relato”, puntualizó al insistir en que el país mantiene un panorama económico saludable.

Pérdidas en sectores productivos por el paro nacional

A pesar de las cifras positivas, sectores productivos reportan graves pérdidas económicas en los once días de movilizaciones. Productores de leche, papa y flores sufrieron millonarias pérdidas por bloqueos de vías y protestas en la Sierra ecuatoriana.

El presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, Nelson Cano, señaló que diariamente se pierden entre $1 millón y $1,5 millones por la paralización de actividades productivas y de transporte.

Impacto en el sector ganadero

El presidente de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente (AGSO), Gabriel Espinosa, informó que el sector ganadero acumula pérdidas de medio millón de dólares. La causa principal fue la imposibilidad de trasladar casi dos millones de litros de leche hacia los centros de acopio en Carchi, Imbabura y Pichincha.

En conclusión, Daniel Noboa subrayó que “la economía está saludable, y el Ecuador apunta a seguir creciendo”. Sin embargo, las pérdidas reflejan los impactos reales de las movilizaciones en varias provincias.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Daniel Noboa destaca crecimiento económico en septiembre, pero sectores productivos de Ecuador reportan pérdidas por el paro nacional

Ataque en una sinagoga de Reino Unido deja al menos dos muertos y tres heridos

Doble crimen en Manta: Sicarios vestidos de policías mataron a una pareja en el interior de una casa

Vicepresidenta María José Pinto pide mantener abiertos los corredores humanitarios:  «Hospital se está quedando sin oxígeno»

Cinco provincias de Ecuador registran cierres viales en el undécimo día de paro nacional

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Daniel Noboa destaca crecimiento económico en septiembre, pero sectores productivos de Ecuador reportan pérdidas por el paro nacional

Ataque en una sinagoga de Reino Unido deja al menos dos muertos y tres heridos

Doble crimen en Manta: Sicarios vestidos de policías mataron a una pareja en el interior de una casa

Vicepresidenta María José Pinto pide mantener abiertos los corredores humanitarios:  «Hospital se está quedando sin oxígeno»

Cinco provincias de Ecuador registran cierres viales en el undécimo día de paro nacional

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ataque en una sinagoga de Reino Unido deja al menos dos muertos y tres heridos

Doble crimen en Manta: Sicarios vestidos de policías mataron a una pareja en el interior de una casa

Vicepresidenta María José Pinto pide mantener abiertos los corredores humanitarios:  «Hospital se está quedando sin oxígeno»

Cinco provincias de Ecuador registran cierres viales en el undécimo día de paro nacional

Café ecuatoriano: A pesar de la caída en exportaciones, el mercado de especialidad abre una ventana de rescate

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO