Daniel Noboa dice que la nueva Constitución la escribirán «patriotas», no la inteligencia artificial (IA)

En vísperas del referéndum y consulta popular del próximo 16 de noviembre, donde los ecuatorianos decidirán sobre la posibilidad de una nueva Carta Magna, el presidente Daniel Noboa salió al paso de rumores y aclaraciones sobre el papel de la tecnología en este proceso. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario aseguró este sábado 8 de noviembre que «la Constitución no la escribirá la IA (Inteligencia Artificial), como alegan los políticos desesperados por confundir a la gente».

Contexto de la polémica

La aclaración de Daniel Noboa surge tras una serie de comentarios en redes sociales. Estos comentarios derivaron de un discurso que ofreció el pasado 6 de noviembre en Cuenca, durante la entrega de becas de capacitación en IA. En dicho evento, el presidente mencionó que herramientas como ChatGPT pueden usarse para «preguntas sencillas, para escribir un discurso o para diseñar hasta una constitución».

Desde el Gobierno se precisó que dichas palabras fueron referenciales o didácticas para ilustrar el potencial ilimitado de la IA si se usa correctamente, y no una afirmación literal sobre sus planes constituyentes. En Cuenca, Noboa había destacado que la IA «democratiza el progreso» y reduce brechas de competitividad, pero advirtió sobre su subutilización actual para tareas simples.

Daniel Noboa promueve algunas becas

Para Daniel Noboa, la IA es una herramienta poderosa que «está ayudando a construir un mundo más avanzado«. En esta línea, recordó el lanzamiento del programa «Becas IA Lab» este viernes 7 de noviembre, en colaboración con la Universidad Santander. La iniciativa ofrece 30.000 cupos gratuitos para un diplomado 100% virtual en liderazgo y habilidades gerenciales con IA. Está dirigido a ecuatorianos mayores de 30 años, con el fin de mejorar su competitividad laboral.

«Patriotas» al frente de la Constitución

Cerrando la controversia, el mensaje de Daniel Noboa en X enfatizó que los encargados de redactar una eventual nueva Constitución «serán patriotas que buscan un país mejor». Definió este ideal de país como uno donde «los delincuentes no vuelvan a ser prioridad, donde no salgan libres con medidas sustitutivas. También, donde no cualquiera pueda ingresar libremente por la frontera para delinquir. Un país en el que el bien esté por encima del mal».

Daniel Noboa cumple agenda presidencial

Este sábado ha sido intenso para la agenda y la presencia mediática de Daniel Noboa. Además de su aclaración sobre la IA, el mandatario asistió junto a su esposa, Lavinia Valbonesi, a la posesión del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz.

Horas antes, Noboa generó otro foco de atención al denunciar supuesta contaminación con heces en el agua potable de Guayaquil, afirmación que fue posteriormente desmentida por el alcalde de la ciudad mediante un video.