Esto dijo el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre la llegada de militares de Estados Unidos a Manta

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se refirió este miércoles 17 de diciembre a la llegada de militares de Estados Unidos a Manta.

El mandatario explicó el alcance de la operación. Además, resaltó la cooperación bilateral en seguridad. El anuncio se difundió mediante su cuenta oficial en la red social X.

Esto dijo Daniel Noboa sobre la operación militar en Manta

Daniel Noboa aseguró que la presencia militar responde a una estrategia conjunta. La operación se desarrollará desde la base aérea de la FAE en Manta.

“Con el respaldo de Estados Unidos, activamos una operación temporal junto a la Fuerza Aérea del Ecuador en Manta, como parte de una estrategia bilateral de seguridad a largo plazo. Esta operación permitirá identificar y desarticular las rutas del narcotráfico, y someter a quienes creyeron que podían tomarse el país.”, escribió el presidente.

El pronunciamiento del jefe de Estado se produce en un contexto regional sensible. Estados Unidos mantiene operativos en el Caribe y el Pacífico. Además, Washington desplegó personal militar en Perú. Las acciones buscan frenar el avance del narcotráfico.

Embajada de Estados Unidos respalda el despliegue en Ecuador

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador también confirmó la llegada del personal militar. El mensaje oficial destacó el carácter temporal de la operación. No precisó la cantidad de efectivos. Tampoco detalló la duración del despliegue.

“Los Estados Unidos da la bienvenida al personal de la Fuerza Aérea para una operación temporal con la Fuerza Áerea del Ecuador en Manta. Este esfuerzo conjunto a corto plazo se realiza como parte de nuestra estrategia bilateral de seguridad a largo plazo, en línea con los acuerdos actualmente vigentes conforme a la ley ecuatoriana. La operación mejorará la capacidad de las fuerzas militares ecuatorianas para combatir a los narco-terroristas, incluyendo el fortalecimiento de la recopilación de información y las capacidades de lucha contra el narcotráfico, y está diseñada para proteger a los Estados Unidos y al Ecuador frente a las amenazas que compartimos”, expresaron a través de redes sociales.

Contexto político tras el referendo sobre bases extranjeras

En noviembre pasado, Daniel Noboa enfrentó el rechazo ciudadano a un referendo. La consulta buscaba habilitar el retorno de bases militares extranjeras. Estados Unidos operó una base aérea en Manta hasta 2009.

Pese a ese resultado, la cooperación bilateral continuó. Ecuador y Estados Unidos fortalecieron la agenda de defensa. Las reuniones de alto nivel respaldan este proceso. Destacó la visita de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU.

Estrategia regional contra el narcotráfico

Las acciones conjuntas se alinean con operativos regionales impulsados por Washington. Estados Unidos intensificó su presencia en el Caribe. Ecuador refuerza su capacidad de respuesta frente al crimen organizado.

La llegada de militares de Estados Unidos a Manta se integra a una política de seguridad más amplia. El Gobierno busca proteger el territorio. Además, apunta a desarticular redes del narcotráfico.