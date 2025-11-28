Daniel Noboa analiza el impacto del fracaso del referéndum y plantea nuevas reformas en Ecuador.

El presidente Daniel Noboa analizó el fracaso del referéndum y la consulta popular del 16 de noviembre y resaltó que los resultados generaron un impacto directo en su proyecto político. También señaló que diferentes sectores del oficialismo no asumieron responsabilidades en la campaña previa. “Todos tienen que hacer su parte”, expresó.

El mandatario destacó que el proceso electoral dejó en evidencia fallas internas en el trabajo de comunicación y movilización. “Todos esperaban pasarle la bola en el minuto 89 al presidente para que meta gol, pero esto es un trabajo en conjunto”, mencionó durante una entrevista con el exalcalde Jorge Yunda.

Daniel Noboa señala falta de compromiso interno

Daniel Noboa insistió en que cada integrante del Gobierno debe involucrarse activamente. Explicó que todos deben trabajar, caminar, comunicar y luchar con el mismo nivel de compromiso. Además, afirmó que los resultados supusieron “un remezón” para asambleístas, ministros y su propia organización política, Acción Democrática Nacional (ADN).

Noboa aseguró que la ciudadanía envió un mensaje directo al Ejecutivo. Sostuvo que los ajustes realizados en su gabinete, hasta siete cambios después de la consulta, respondieron a una reacción democrática. “La gente dio su respuesta”, puntualizó.

Gobierno prepara un nuevo camino para reformas

El presidente Daniel Noboa adelantó que mantendrá su agenda de transformaciones. Explicó que su equipo buscará concretar las reformas rechazadas en las urnas mediante enmiendas constitucionales tramitadas directamente en la Asamblea Nacional. Indicó que esta vía permitirá avanzar sin necesidad de otra consulta.

Los ecuatorianos rechazaron las cuatro propuestas impulsadas por el Gobierno. El ‘no’ ganó sobre la vuelta de bases extranjeras con el 60,65 %, sobre la eliminación del financiamiento público a partidos con el 58,07 %, sobre la reducción del número de asambleístas con el 53,47 %, y sobre la convocatoria de una asamblea constituyente con el 61,65 %.