Daniel Noboa garantizó que no habrá un aumento en la luz ni en el gas doméstico

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, garantizó que no habrá incrementos en las tarifas de luz ni de gas doméstico, desmintiendo rumores propagados por sectores de oposición, según indicó. Además, aclaró que la recolección de basura será gestionada por los municipios, quienes incluirán una tasa específica en la planilla de agua, atendiendo una solicitud previa de las autoridades locales.

“El gas no será subido, como algunos conchudos quieren decir”, afirmó Noboa, enfatizando que su administración mantiene el compromiso de proteger la economía de los hogares ecuatorianos. Sobre la recolección de basura, el mandatario explicó que esta responsabilidad recae en los municipios, quienes determinarán la gestión y el cobro de la tasa, la cual se integrará en las facturas de agua para facilitar su recaudación. Esta medida, según Noboa, responde a una petición de los gobiernos locales y no implica un aumento en los servicios básicos, la versión fue brindada en la entrevista de esta mañana en Radio Democracia.

Municipios asumen rol clave en recolección de basura

La decisión de delegar la gestión de la recolección de basura a los municipios busca descentralizar y optimizar este servicio, según lo anunciado. La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS) informó que la implementación de la tasa en las planillas de agua comenzará progresivamente en 2026, tras coordinaciones con los gobiernos locales. Aunque el monto exacto de la tasa no ha sido detallado, se espera que cada municipio defina los valores según sus necesidades operativas.

Datos del Ministerio de Energía y Minas confirman que las tarifas de electricidad y gas doméstico se han mantenido sin cambios desde 2024, respaldando las declaraciones del presidente. Noboa también destacó la lucha contra la minería ilegal, señalando: “Seguimos al delito, no a nadie por postura ideológica. Vamos a seguir atacando la minería ilegal”, en un esfuerzo por reforzar la seguridad y la sostenibilidad.

Estabilidad económica en Ecuador

Las declaraciones de Noboa buscan contrarrestar las críticas de la oposición y aclarar rumores sobre posibles alzas en servicios básicos. La estabilidad en las tarifas de luz y gas es un tema sensible para los ecuatorianos, debido a rumores de los últimos meses que se ampliaron con el alza al diésel. Mientras que la gestión de la recolección de basura por parte de los municipios representa un paso hacia la descentralización.