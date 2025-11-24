Daniel Noboa presenta indicadores que comparan la situación de Ecuador entre 2023 y 2025 a dos años de su gestión.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, difundió un informe en el que exhibió una tabla comparativa con indicadores del país entre 2023 y 2025. El contenido circuló la noche del domingo 23 de noviembre acompañado de un texto en el que destacó los avances obtenidos durante los dos primeros años de su gestión. “Así es cómo recibimos el país en noviembre de 2023 y cómo hemos logrado que esté hoy”, señaló en su perfil oficial de la red social X.

El mandatario enfatizó que su administración mantiene una agenda de resultados, y remarcó que su objetivo continúa siendo transformar el país. “Este es un Gobierno, un Presidente, que no descansará hasta que en el país haya justicia y dignidad para todos los ecuatorianos”, agregó Noboa al compartir la información comparativa.

Así es cómo recibimos el país en noviembre de 2023 y cómo hemos logrado que esté hoy. Este es un Gobierno, un Presidente, que no descansará hasta que en el país haya justicia y dignidad para todos los ecuatorianos. Este fue nuestro compromiso desde el primer día que pisamos… pic.twitter.com/5R9z40qN8u — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 24, 2025

🟩 Indicadores económicos y sociales presentados por Daniel Noboa

Entre los datos que mostró se incluyó el comportamiento del riesgo país, que pasó de 1.915 puntos en noviembre de 2023 a 677 puntos en noviembre de 2025. Este resultado, según la tabla difundida, evidencia una mejora sostenida de la percepción financiera internacional. Además, la inflación anual bajó de 1,93 % a 1,24 %, cifra que reflejó estabilidad de precios.

Daniel Noboa también resaltó cambios en políticas sociales. Las becas entregadas aumentaron de 22.982 a 430.114, mientras que la reinserción escolar creció de 13.591 a 98.706 estudiantes en el mismo periodo. Ambos indicadores formaron parte de los ejes educativos priorizados por el actual régimen.

🟩 Reducción de migración irregular y avances contra la economía criminal

Otro indicador que destacó fue la migración irregular por el Darién, que pasó de 57.520 casos en noviembre de 2023 a 119 casos en noviembre de 2025. Esta reducción marcó una tendencia a la baja en los flujos migratorios no controlados.

Asimismo, Noboa exhibió cifras sobre la afectación millonaria a la economía criminal, que subió de USD 428,5 millones a USD 1.024 millones. Según el Gobierno, el incremento responde a operaciones de seguridad orientadas a debilitar organizaciones delictivas.

🟩 Reservas internacionales y balance del segundo año de gestión

El documento compartido también detalló que las reservas internacionales pasaron de USD 5.658 millones a USD 9.406 millones durante el periodo analizado. Con ello, el Ejecutivo afirmó que mantiene una política fiscal alineada con el fortalecimiento del sistema monetario.

Al cierre de su mensaje, el mandatario recordó el compromiso asumido desde su llegada al poder. “Este fue nuestro compromiso desde el primer día que pisamos esta oficina y lo seguirá siendo hasta el día en que les entregue el país que les prometí”, expresó.

Daniel Noboa asumió la Presidencia de Ecuador en 2023 para completar el periodo 2021-2025 y logró la reelección hasta 2029.