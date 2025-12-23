Daniel Noboa recibe en Carondelet al presidente electo de Chile, José Antonio Kast

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, recibió este martes 23 de diciembre de 2025 al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio de Carondelet, como parte de su agenda oficial en Quito. El encuentro marcó el primer acercamiento formal tras la victoria electoral del mandatario chileno.

La reunión se desarrolló desde las 11:00 en la sede de la Presidencia, ubicada en el Centro Histórico de Quito, y se extendió durante aproximadamente una hora. Posteriormente, ambos líderes participaron en un almuerzo de trabajo junto a ministros del Gobierno ecuatoriano.

Daniel Noboa y José Antonio Kast fortalecen relación Ecuador-Chile

Según informó la Presidencia de la República, durante el diálogo Daniel Noboa y José Antonio Kast analizaron la necesidad de fortalecer la cooperación bilateral. Además, abordaron estrategias conjuntas para enfrentar desafíos regionales.

En la agenda constaron temas como seguridad, lucha contra el crimen organizado transnacional, movilidad humana y el impulso al comercio entre Ecuador y Chile. Las autoridades coincidieron en la importancia de una coordinación permanente.

Agenda oficial del presidente electo de Chile en Quito

La visita del presidente electo de Chile forma parte de una agenda oficial que incluye reuniones con autoridades del Ejecutivo ecuatoriano y representantes del sector empresarial. El objetivo central apunta a consolidar vínculos políticos y económicos.

De acuerdo con la agenda difundida por el equipo de Kast, luego de las actividades en Carondelet mantuvo un encuentro con empresarios ecuatorianos en un hotel de la capital. La jornada oficial concluye con una rueda de prensa.

Contactos previos tras la victoria electoral de Kast

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, informó que el primer contacto entre ambos mandatarios ocurrió el mismo día del triunfo electoral de Kast. En esa llamada coordinaron la visita oficial a Ecuador.

Daniel Noboa figuró entre los primeros presidentes en felicitarlo públicamente. En un mensaje difundido en la red social X, el mandatario ecuatoriano señaló que con ese resultado “se abre una nueva etapa para Chile y para la región”.

Este desplazamiento corresponde al segundo viaje internacional de José Antonio Kast desde su victoria en las urnas. La gira responde a su estrategia de acercamiento con aliados regionales.