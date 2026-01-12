Daniel Noboa: “Los delincuentes votan por los narcos”, dice el primer mandatario de Ecuador

El escenario político digital se ha encendido nuevamente tras una fuerte declaración del Jefe de Estado, quien ha decidido confrontar directamente a la oposición con estadísticas electorales específicas. El presidente Daniel Noboa utilizó sus plataformas oficiales para lanzar una dura crítica contra el movimiento Revolución Ciudadana, presentando datos que vinculan las preferencias electorales dentro de los centros de privación de libertad con lo que él denomina grupos vinculados al narcotráfico. Esta reacción surge como una respuesta contundente ante los intentos de deslegitimar su gestión por parte de sus detractores políticos en redes sociales.

En su mensaje, el Primer Mandatario fue enfático al señalar una correlación entre el crimen organizado y el apoyo político recibido por el correísmo en los recintos penitenciarios. Daniel Noboa compartió una imagen gráfica detallada que desglosa el comportamiento del sufragio de las personas privadas de la libertad (PPL). La frase que acompañó a la publicación no dejó lugar a interpretaciones tibias, pues sentenció textualmente que “los delincuentes votan por los narcos”, estableciendo así una narrativa de gobierno que busca evidenciar quiénes son los principales respaldos de la organización política opositora.

Daniel Noboa expone la hegemonía del correísmo en las prisiones

El análisis de las cifras presentadas por el Ejecutivo muestra una tendencia abrumadora a favor de la lista 5 dentro del sistema penitenciario durante los últimos procesos democráticos. Según los datos expuestos por Daniel Noboa, existe una evidencia numérica que no puede ser ignorada por la opinión pública. En la gráfica se detalla que, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del año 2023, el movimiento Revolución Ciudadana alcanzó un respaldo masivo del 90.78 % de los votos válidos dentro de las cárceles de Ecuador.

Sin embargo, las estadísticas mostradas indican que este apoyo no ha disminuido, sino que, por el contrario, se ha incrementado con el paso del tiempo. Daniel Noboa resaltó que para la segunda vuelta de los comicios del 2025, el apoyo a la organización política liderada por el exmandatario prófugo subió al 96.11 % entre la población carcelaria. Con estos números, el gobierno intenta demostrar que existe una base electoral casi absoluta a favor del correísmo dentro de los centros de rehabilitación social, reforzando su tesis sobre las alianzas oscuras.

El origen de la disputa entre Daniel Noboa y Correa: la comparación con Lasso

Este nuevo capítulo de confrontación no surgió de la nada, sino que es la consecuencia directa de un intercambio de ataques verbales previos. La publicación de Daniel Noboa se da inmediatamente después de que el expresidente Rafael Correa arremetiera en su contra utilizando calificativos despectivos. Correa había manifestado públicamente que “hay que ser mediocre para compararse con Lasso”, intentando minimizar los logros que la actual administración buscaba resaltar mediante comparativas de gestión con el gobierno anterior.

El conflicto escaló cuando la administración actual decidió publicar una serie de cifras comparativas entre el mandato de Daniel Noboa y el del expresidente Guillermo Lasso. En dicho informe previo, se destacaban avances en al menos 25 indicadores de gestión, abarcando diversos parámetros económicos y de seguridad. Sin embargo, Rafael Correa envió una contundente respuesta desestimando la validez de medirse con una administración que tuvo bajos niveles de popularidad, lo que provocó la ira del actual inquilino de Carondelet y su posterior contragolpe con el tema carcelario.

La batalla por el relato en redes sociales

La estrategia comunicacional del gobierno se centra en no dejar pasar ninguna crítica sin una respuesta basada en datos que, a su juicio, revelan la verdadera naturaleza de la oposición. Daniel Noboa escribió en su cuenta de la red social X: “Los números los dejan en evidencia, no traten de posicionar algo que ustedes son”. Con esto, el presidente busca desmontar el discurso moral de sus adversarios y llevar el debate al terreno de la seguridad y la lucha contra las mafias, temas centrales de su administración.