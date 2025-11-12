Daniel Noboa anuncia nueva cárcel de mediana seguridad para 15.000 personas

Durante una entrevista en Radio Sucre, el presidente Daniel Noboa abordó varios temas de interés nacional. Entre ellos destacó el anuncio de un nuevo centro carcelario.

El mandatario ecuatoriano explicó que la infraestructura se levantará cerca de la cárcel del Encuentro, en Salinas, y tendrá capacidad para 15.000 personas privadas de libertad.

Una nueva cárcel en Salinas: objetivo de seguridad y descongestión penitenciaria

El presidente Daniel Noboa enfatizó que esta nueva cárcel de mediana seguridad busca aliviar el hacinamiento en el sistema penitenciario ecuatoriano. Actualmente, más de 7.000 presos enfrentan condiciones críticas.

“Se va a construir cerca, no de máxima seguridad sino de mediana seguridad para aproximadamente 15.000 personas. En este momento tenemos 7.000 personas privadas de la libertad en hacinamiento. Y no solo el problema es el hacinamiento, es que muchas cárceles nunca se arreglaron”, detalló el mandatario.

Daniel Noboa cuestiona la calidad del agua en Guayaquil

Asimismo, durante la entrevista Daniel Noboa señaló que el agua de Guayaquil presenta niveles altos de contaminación, y aseguró que existen pruebas técnicas que lo demuestran.

Por otro lado, el jefe de Estado recalcó que su postura no responde a intereses políticos, sino a una defensa de la salud pública y los derechos ciudadanos. “Esto no es persecución política, es ser defensor de la ciudadanía”, afirmó.

Invitación al Nobel de la Paz: María Corina Machado contactó a Noboa

Otro de los temas abordados por el presidente Daniel Noboa fue su relación con la líder venezolana María Corina Machado.

El mandatario reveló que la dirigente opositora le invitó a Noruega para acompañarla en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.

“Me escribió María Corina Machado y me dijo que le gustaría que la acompañe a recibir el Premio Nobel”, contó Noboa durante la entrevista.