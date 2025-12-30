COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Gobierno

Daniel Noboa, Presidente de Ecuador, decreta áreas reservadas de seguridad en perímetros carcelarios

El presidente Daniel Noboa oficializó la declaratoria de áreas reservadas en los alrededores de los centros de privación de libertad para reforzar la seguridad nacional.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Daniel Noboa, Presidente de Ecuador, decreta áreas reservadas de seguridad en perímetros carcelarios. (API-Presidencia de Ecuador)
Daniel Noboa, Presidente de Ecuador, decreta áreas reservadas de seguridad en perímetros carcelarios. (API-Presidencia de Ecuador)

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Presidente Daniel Noboa suscribió el Decreto 269 con el objetivo de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional. Esta normativa establece perímetros específicos alrededor de los centros de privación de libertad, denominándolos como áreas reservadas de seguridad para prevenir amenazas externas. La disposición se fundamenta en la necesidad de garantizar el orden interno y la soberanía del Estado ecuatoriano. Con esta medida, el Gobierno busca un control más riguroso en los espacios circundantes a los recintos carcelarios.

Esta decisión de Daniel Noboa responde a la persistencia del conflicto armado interno que atraviesa el país. Bajo este escenario, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional asumen una responsabilidad conjunta en la protección de estas zonas estratégicas. El decreto subraya que la misión fundamental es la defensa de la integridad territorial y la protección de los derechos ciudadanos. El liderazgo militar será determinante para ejecutar las operaciones necesarias en los perímetros declarados bajo reserva estatal.

Regulaciones y perímetros de seguridad bajo reserva

Mediante el Artículo 1, Daniel Noboa oficializó la declaratoria de estas zonas conforme al anexo “B”, el cual tiene clasificación de secreto. Esta reserva es vital para no comprometer las estrategias de defensa nacional aplicadas en cada centro penitenciario. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) aprobó previamente la delimitación técnica de estos espacios en su sesión número 62. Así, se establece un marco jurídico sólido para la intervención estatal en los anillos de seguridad externos.

Asimismo, Daniel Noboa aprobó regulaciones especiales que deberán cumplirse estrictamente en los perímetros de los centros detallados. Estas normas operativas se encuentran contenidas en el Anexo “C”, también bajo régimen de confidencialidad para fines de seguridad pública. El sistema de rehabilitación social mantendrá la responsabilidad de la gestión interna, mientras que las fuerzas del orden aseguran el control exterior. Estas acciones buscan mitigar el impacto de las amenazas que afectan la estabilidad de la seguridad nacional.

Ejecución y vigencia del decreto ejecutivo

El presidente Daniel Noboa encargó la ejecución de este decreto a los ministerios de Defensa, Interior y Economía y Finanzas. Estos organismos deben coordinar esfuerzos para delimitar los perímetros previamente declarados como zonas de seguridad en normativas anteriores. Se incluye también la participación del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y de los gobiernos autónomos descentralizados. La meta es articular una respuesta estatal integral que proteja tanto a la población civil como a las instituciones.

Finalmente, Daniel Noboa dispuso que la normativa entre en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. El documento fue firmado en la localidad de Olón, provincia de Santa Elena, con fecha 29 de diciembre de 2025. Esta acción administrativa deroga cualquier norma de igual o menor jerarquía que se oponga a lo establecido en el presente decreto ejecutivo. Con este paso, el Ejecutivo reafirma su facultad de regular el territorio nacional para garantizar la paz pública.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Brian Oyola podría salir de Barcelona SC y Aucas surge como posible destino para el 2026

‘Malcolm: La vida sigue siendo injusta’ presenta primeras imágenes y trama familiar caótica

Expresidentes Rafael Correa y Guillermo Lasso responden a acusaciones de pactos judiciales por la asambleísta Jhajaira Urresta

Ecuador recibe crédito de USD 500 millones del FLAR para reforzar la liquidez internacional

Camión cargado con diferentes materiales se volcó sobre un auto y mató a su conductor

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Brian Oyola podría salir de Barcelona SC y Aucas surge como posible destino para el 2026

‘Malcolm: La vida sigue siendo injusta’ presenta primeras imágenes y trama familiar caótica

Expresidentes Rafael Correa y Guillermo Lasso responden a acusaciones de pactos judiciales por la asambleísta Jhajaira Urresta

Ecuador recibe crédito de USD 500 millones del FLAR para reforzar la liquidez internacional

Camión cargado con diferentes materiales se volcó sobre un auto y mató a su conductor

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Brian Oyola podría salir de Barcelona SC y Aucas surge como posible destino para el 2026

‘Malcolm: La vida sigue siendo injusta’ presenta primeras imágenes y trama familiar caótica

Expresidentes Rafael Correa y Guillermo Lasso responden a acusaciones de pactos judiciales por la asambleísta Jhajaira Urresta

Ecuador recibe crédito de USD 500 millones del FLAR para reforzar la liquidez internacional

Camión cargado con diferentes materiales se volcó sobre un auto y mató a su conductor

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO