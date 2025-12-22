Daniel Noboa recibirá a José Antonio Kast, presidente electo de Chile, en cita clave sobre seguridad y comercio.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, aterrizará en la capital ecuatoriana para sostener una reunión oficial con el Presidente de Ecuador Daniel Noboa. El encuentro, programado para el martes 23 de diciembre de 2025, tiene como objetivo central robustecer la agenda de seguridad y la relación bilateral. Esta visita forma parte de la gira internacional del líder chileno tras su reciente triunfo en el balotaje.

Durante la cita, los mandatarios conversarán sobre la creación de un corredor humanitario, iniciativa que surge tras el endurecimiento de controles fronterizos en Perú. Tanto Kast como Daniel Noboa buscan soluciones conjuntas ante la crisis migratoria y los desafíos comerciales que enfrenta la región, buscando fortalecer la cooperación y el desarrollo mutuo durante este importante encuentro.

Daniel Noboa y Kast abordarán enfoque en seguridad y migración regional

La agenda de trabajo entre Kast y Daniel Noboa contempla el análisis profundo del modelo de seguridad implementado en Ecuador. El mandatario electo chileno busca conocer de primera mano estas estrategias para evaluar su adaptación en Chile, especialmente en temas de cárceles de máxima seguridad y el combate frontal contra el narcotráfico.

Además de la reunión con Daniel Noboa, la delegación chilena mantendrá diversos diálogos con empresarios y autoridades locales. El equipo del presidente electo busca fortalecer el desarrollo comercial y consolidar alianzas estratégicas con Ecuador, marcando una nueva etapa de cooperación estrecha entre ambos países sudamericanos tras los comicios del 14 de diciembre.

Gira internacional y alianzas estratégicas

Este viaje representa el segundo destino internacional de Kast, quien ya visitó a Javier Milei en Argentina antes de ver a Daniel Noboa. Su agenda internacional continuará en enero de 2026 con una reunión en Perú, seguida de traslados previstos a Estados Unidos y España, donde mantiene vínculos políticos con sectores afines a su propuesta de gobierno.

Tras el balotaje, Daniel Noboa fue uno de los primeros líderes en felicitar al chileno a través de sus redes sociales oficiales. El presidente ecuatoriano destacó que con este triunfo se abre un nuevo ciclo para la región, consolidando así un bloque de mandatarios que buscan enfrentar desafíos comunes mediante la colaboración bilateral.