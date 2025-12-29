Daniel Noboa recomienda a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, que renuncie luego de comparecer ante la Asamblea Nacional

A través de sus canales oficiales de comunicación, el presidente Daniel Noboa emitió un pronunciamiento contundente sobre la situación actual del país, enfatizando que diversos sectores políticos intentan desestabilizar su gestión. Según el mandatario, existe un malestar evidente en sus detractores debido a que los indicadores actuales muestran una mejoría significativa en comparación con administraciones anteriores. En su mensaje difundido en la redes sociales, señaló que estos grupos prefieren ver un entorno fragmentado para mantener su críticas y cuotas de poder en lugar de un país próspero.

En este contexto, Daniel Noboa defendió la transparencia de su administración y los resultados obtenidos en el ámbito social y financiero. El mandatario aseguró que a ciertos sectores “les arde” el progreso alcanzado, sugiriendo que la oposición política prioriza su influencia personal sobre la estabilidad de la nación. Por ello, reafirmó su compromiso de continuar con una economía sólida que beneficie a la mayoría de los ciudadanos, alejándose de los modelos que permitieron la pobreza extrema en décadas pasadas, marcando un hito histórico en la reducción de brechas sociales y el control de la inflación anual.

Cifras económicas destacadas por Daniel Noboa

Dentro de los datos suministrados por Daniel Noboa, se destaca que el índice de pobreza se sitúa actualmente en un 20.5%, cifra que calificó como la más baja registrada en los últimos 20 años en el territorio. Este avance se complementa con una inflación controlada del 1.2%, lo que permite un entorno de mayor previsibilidad para las familias ecuatorianas. El presidente subrayó que estos números son el resultado directo de una gestión enfocada en el bienestar colectivo, contrastando con el panorama de crisis que, según él, sus opositores desearían ver para recuperar su relevancia en el Ecuador.

Además de la reducción de la pobreza, Daniel Noboa resaltó que el país ha alcanzado niveles de ventas y depósitos bancarios que representan un récord histórico para la economía nacional. Para el jefe de Estado, estos logros no son fortuitos, sino que responden a una combinación estratégica de voluntad, valentía y habilidad técnica para manejar los recursos públicos. Aseguró que la confianza de los depositantes y el dinamismo del mercado interno son pruebas fehacientes de que la ruta trazada por su gobierno es la correcta, pese a las resistencias de los grupos de poder tradicionales.

Situación en el Consejo de la Judicatura

En el ámbito judicial, Daniel Noboa se refirió a la reciente polémica que envuelve al presidente del Consejo de la Judicatura (CJ). El mandatario hizo una recomendación directa para que Mario Godoy presente su renuncia al cargo, una vez que culmine su comparecencia programada ante el pleno de la Asamblea Nacional. Esta sugerencia surge a raíz de las acusaciones y presiones que han salido a la luz pública, las cuales comprometen la integridad de la institución encargada de la administración de justicia en el país.

La postura de Daniel Noboa es que el funcionario debe dar un paso al costado para ejercer su defensa frente a las acusaciones presentadas sin que su permanencia en el cargo afecte la institucionalidad. El mandatario advirtió sobre presuntos intentos por parte de sectores políticos para “tomarse la justicia y Participación Ciudadana”, un movimiento que buscaría garantizar impunidad o control sobre procesos judiciales clave. Para el Ejecutivo, es imperativo que los organismos de control se mantengan ajenos a la influencia de grupos que buscan manipular la ley según sus conveniencias de poder.

Seguridad judicial y el caso del ciudadano serbio

Otro punto crítico abordado por Daniel Noboa fue la situación del magistrado Carlos Serrano, quien presentó su dimisión debido a graves amenazas contra su integridad. El presidente sugirió que el juez Serrano, basándose en el principio de celeridad, tiene la facultad de asumir la ponencia del caso si el Consejo de la Judicatura así lo dispone. El objetivo principal es garantizar que el proceso judicial no se detenga y que se pueda emitir una sentencia formal por escrito en el caso relacionado con estructuras criminales transnacionales.

El caso mencionado involucra al ciudadano de origen serbio Jezdimir Srdan, quien fue sentenciado a diez años de prisión por el delito de lavado de activos. Durante la audiencia de juzgamiento, el ahora condenado habría realizado una amenaza de muerte explícita contra el juez Serrano, lo que derivó en la crisis de seguridad interna del sistema judicial. Daniel Noboa enfatizó que el sistema debe ser implacable contra el perfil de un narcotraficante de este calibre, asegurando que la sentencia debe cumplirse con todo el rigor que la ley ecuatoriana establece para estos delitos.

Postura frente de Daniel Noboa a las mafias y el poder

Finalmente, Daniel Noboa garantizó que el Estado proporcionará toda la seguridad necesaria al juez Serrano para que pueda cumplir con su labor sin temor a represalias. No obstante, el presidente fue enfático al señalar que, aunque se brinde protección, no se podrá evitar la ira de lo que él denomina como las “mafias ocultas del poder”. Estas organizaciones, según el mandatario, operan desde las sombras para intentar doblegar a la justicia y mantener sus privilegios mediante el miedo y la coacción hacia los funcionarios públicos.

El compromiso expresado por Daniel Noboa es mantener la lucha frontal contra las mafias que han intentado infiltrarse en las instituciones del poder estatal. Al referirse al caso del serbio Srdan, reiteró que la valentía de los jueces es fundamental para desarticular el crimen organizado. El mandatario concluyó su mensaje reafirmando que su gobierno no cederá ante chantajes y que continuará trabajando por un país estable, donde la voz de los ciudadanos prevalezca sobre los intereses de aquellos que prefieren ver al Ecuador en la destrucción.